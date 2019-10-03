3 октября 2019



«Пьяный» водитель из Ливенского района отправится в колонию строгого режима

Вступил  в  законную  силу приговор Ливенского районного суда в отношении ранее судимого гражданина А. Он признан виновным в  совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что А., будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, дважды (в сентябре и октябре 2018 года) управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности А. На основании ст. 69, 70 УК РФ по совокупности совершенных преступлений  и приговоров судом ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года со штрафом 5 000 руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор был обжалован, однако Орловском областным судом он оставлен без изменения, информирует пресс-служба прокуратуры Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Окт 2019 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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