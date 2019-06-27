27 июня 2019



Пять орловских школ увековечат память о погибших в ходе боевых действий выпускниках

27 июня депутаты городского совета поддержали инициативу пяти орловских школ, решивших увековечить память о своих выпускниках, погибших при исполнении воинского долга.

Так, гимназия № 16 г. Орла предложила установить на стене образовательного учреждения мемориальную доску в память о погибшем на Северном Кавказе Алексее Костомарове.

Гимназия № 19 увековечит память участника боевых действий, посмертно награжденного Орденом Мужества Артура Песлякова.

Еще один наш земляк, не вернувшийся с Северного Кавказа и посмертно награжденный Орденом Мужества – Алексей Гордюшин, учился в школе № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева.

Лицей № 22 имени А.П. Иванова увековечит память своего выпускника Владимира Маркова.

Лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова установит мемориальную доску в память о погибшем в Афганистане Юрии Астахове, который был посмертно награжден Орденом Красной звезды.

 

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Опубликовано 27 Июн 2019 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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