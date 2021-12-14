ПЯТЫЙ ДАН ОРЛОВСКОЙ КОРРУПЦИИ

№43 (667) от 15 декабря 2021 г.

FLB.RU: Деятельность Михаила Маркина, многолетнего «кошелька» спикера Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского стала предметом уголовного дела.

https://flb.ru/2/4555.html

БОГОМОЛОВ АЛЕКСЕЙ

Орловская область – это пока еще край непуганых коррупционеров и их пособников. Кому-то может не понравиться этот тезис, кто-то начнет доказывать, что «процент нарушений антикоррупционного законодательства» не хуже, чем у других, но по дерзости, неприкрытости и явному пренебрежению не только нормами законодательства, но даже и вниманием правоохранительных органов работающие в Орле чиновники, а также контролируемые ими исполнители-подрядчики, субподрядчики, сотрудники фирм-прокладок находятся на лидирующих позициях в нашей стране.

Причин тому достаточно: безнаказанность, отсутствие неотвратимости возмездия, часто несоответствие наказания степени общественной опасности совершенных противоправных деяний. А самое худшее – это то, что за похищенными многомиллионными, а то и миллиардными бюджетными средствами стоят люди, которым, кому по воле случая, кому – иным образом, досталась возможность управлять и финансами, и людьми.

Бизнесмены, фирмы которых выигрывают конкурсы и аукционы, которым более чем странным образом достаются самые выгодные и масштабные госконтракты, не могут работать в вакууме. Они не приходят «сами по себе». И аукционы тоже «случайно» не выигрывают. Их ищут, с ними работают, им объясняют условия, их «ведут» к победе. Если нужно, заблокируют жалобы в ФАС, конкурс отменят и проведут повторно, а потом и ещё раз – это не проблема. Тем более что в конце концов в большинстве случаев те, кто вводит будущих горе-подрядчиков в высокие кабинеты, а также сами хозяева этих кабинетов пока остаются «не при делах».

В 2011 году статья о покровительстве Леонида Музалевского Михаилу Маркину в газете «Красная строка» называлась «Кто стоит за вашей спиной?». Прошло 10 лет…

Вот вам, уважаемые читатели, информация к размышлению. Есть орловская строительная фирма, созданная в 2016 году, которая ничем серьёзным до 2018 года не отметилась. В июне 2018 года она полностью переходит под контроль семьи гражданина, приближенного к руководству представительного органа региона. И начинает заключать госконтракты. Суммы по орловским масштабам немалые. В 2018 году – 52 миллиона, в 2019 году – 326 миллионов, в 2020 году (пандемийном) – 109 миллионов, в 2021 году – 1 миллиард 151 миллион рублей.

Могут при такой динамике возникнуть вопросы у правоохранительных органов? Конечно, могут. И они, несмотря на явное благоволение областного руководства к главе семейного бизнеса, начинают заниматься проверками этого самого бизнеса. Да, кстати, речь идёт о семье Михаила Геннадьевича Маркина и ООО «Техспецкомплект», к которому неразрывно привязано и ООО «Триумф». Его супруга Маркина Светлана Валерьевна – учредитель «Техспецкомплекта», а брат Алексей Геннадьевич – учредитель и руководитель ООО «Триумф».

12 августа 2021 года сотрудники УФСБ по Орловской области провели оперативные мероприятия в офисах компаний Маркиных. Это был своего рода сигнал, который люди, не уверенные в своей неуязвимости, должны были понять. 30 августа на сайте Агентства федеральных расследований FLB.ru вышел материал о непростых перспективах для этого привилегированного подрядчика.

Если читатели думают, что это хоть как-то испугало приближенных к власти бизнесменов, то они глубоко ошибаются. В то время, когда в офисах фирм Маркина проходил обыск с выемкой документов, они начинали работы на новом объекте – площади Маршала Жукова. Орловчане помнят, с какими сложностями мэр Орла Юрий Парахин буквально «выживал» ярмарку выходного дня с этой площади. Ему и прокуратура предостережения о недопустимости законодательства делала, и в конфликте интересов его уличали.

В конце концов областное и городское руководство продавило освобождение площадки. И кто же 1 июля 2021 года выиграл аукцион? Конечно же ООО «Техспецкомплект»! Единственный участник, начальная цена равна цене договора – 71 406 786 рублей. Конкурентов не было? Были. ООО «Джули», ООО «Норма» и ООО «Фокус» в июне обратились в Федеральную антимонопольную службу с жалобами на ограничение конкуренции.

Всего жалоб было пять. 4 жалобы в рамках закупки признаны ФАС необоснованными, одна возвращена. Людям, которые сталкивались с госзакупками, уже из приведенных данных об обстоятельствах заключения контракта было многое понятно. А привилегированный подрядчик, несмотря на обыски и выемки, начал трудиться. 24 ноября на сайте городской администрации появилось сообщение: «Подрядчик ООО «Техспецкомплект» завершил благоустройство площади им. Маршала Г.К. Жукова в Советском районе. Официальная приёмка объекта состоится на будущей неделе. Особо была отмечена установленная система уличного освещения».

Не хочется быть ханжой и критиком, но, скажу вам, не только у нас возникли неприятные ощущения от созерцания установленных рядом с бюстом маршала светильников, более всего напоминающих виселицы. Нам представляется, что такое соседство является не просто эстетически неграмотным, оно скорее даже кощунственно. Юрий Парахин, мэр Орла, с этим не согласен: «Считаю, что за считанные месяцы нам удалось не просто облагородить её, но и кардинально преобразить: теперь это светлая, безопасная и функциональная зона. Конечно, во всей красе площадь Маршала Жукова проявит себя весной, когда пышным цветом зацветут более 100 новых взрослых деревьев. Но и сейчас есть на что посмотреть! Я приглашаю каждого оценить, какого результата нам удалось достичь!»

Бюст Маршала Победы Георгия Жукова на фоне светильников «от Маркиных». Фото Юрия Парахина

Оценку результатам дали прокуратура, ФСБ и Следственный комитет. Торжества и победные реляции продолжали появляться всю неделю до сдачи и неделю после того, как «МКУ «УКХ г. Орла» в рамках исполнения муниципального контракта по ремонту площади Маршала Жукова в г. Орле на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приёмке выполненных работ перечислило подрядной организации ООО «Техспецкомплект» денежные средства в сумме более 71 млн рублей».

Последняя фраза, взятая в кавычки – уже из пресс-релиза прокуратуры Орловской области, в котором сообщалось следующее: «В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 гг.» проведены работы по благоустройству общественной территории площади Маршала Жукова в г. Орле.

С целью проверки соблюдения законности при расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета на указанные работы, прокуратурой были направлены соответствующие поручения в правоохранительные органы.

В результате принятых прокуратурой мер координационного характера СУ СК России по Орловской области при оперативном сопровождении УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем 15 млн. рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова в г. Орле (ч. 4 ст. 159 УК РФ)… по версии следствия, при формировании сметного расчета для определения стоимости муниципального контракта по ремонту указанного объекта были заложены необоснованно завышенные цены на строительные материалы в сумме не менее 15 млн. рублей. В результате денежные средства в указанной сумме, обманным путем полученные из МКУ «УКХ г. Орла», были противоправно обращены в пользу ООО «Техспецкомплект».

8 декабря 2021 года при координирующей роли прокуратуры следственными и оперативными органами в рамках расследования данного уголовного дела проведены обыски.

Люди, имевшие непосредственное отношение к появлению Михаила Маркина и его фирм среди лидеров госзакупок в сфере благоустройства, возбуждение уголовного дела в отношении своего протеже не комментировали…

КТО И КАК ВЁЛ МИХАИЛА МАРКИНА К ОСВОЕНИЮ МИЛЛИАРДОВ

Так кто же они, эти люди? Первым удачливого и амбициозного предпринимателя более десяти лет назад приметил в то время депутат Орловского городского Совета народных депутатов от «Единой России» по избирательному округу №2 Олег Петрович Кошелев. Михаил Маркин, как утверждают орловские журналисты и депутаты, сумел оказать ему неоценимые услуги, в результате чего стал помощником этого депутата и получил соответствующее удостоверение. В тот же период Олег Кошелев познакомил Маркина с Леонидом Музалевским, в то время руководителем фракции «Единая Россия», а с марта 2011 года – председателем горсовета.

К этому времени относится и первый громкий скандал, в котором фигурируют фамилии Маркина, Кошелева и Музалевского. Газета «Красная строка» ровно 10 лет назад, в декабре 2011 года задавалась вопросом, «почему вопрос о строительстве торгового комплекса в заповедной зоне вообще был вынесен на заседание горсовета города Орла». Вроде бы все было ясно: строить нельзя. Но ведь этот торговый комплекс собирался строить «удачливый» Михаил Маркин! Так в чем причина «продавливания»? «Ну, ни для кого не секрет, — писала «Красная строка»,- что депутат от округа № 2 О. Кошелев является другом нынешнего председателя горсовета Л. Музалевского. Даже в «Орел-Карат» ходят вместе заниматься. А кто станет спорить, что эти люди куда более удачливы, чем малоизвестный предприниматель Маркин?»

Удостоверение помощника депутата Кошелева на имя Михаила Маркина

Партнёрские отношения между Кошелевым, Музалевским и Маркиным, начавшиеся со строительства торгового комплекса в самом центре Орла, продолжились и после того, как первые двое стали депутатами Орловского областного Совета народных депутатов, а Леонид Семенович Музалевский – его председателем и секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Кошелев стал заместителем Музалевского и по облсоветовской, и по партийной линии и в долгу не оставался.

«3 августа 2015 года, писали «Аргументы недели», — на официальном сайте Орловского областного совета появилось сообщение о том, что 1 августа в спортивной школе «Орёл-Карат» председателю областного парламента Леониду Музалевскому в торжественной обстановке был вручён сертификат о присвоении 5-го национального дана и чёрного пояса по каратэ. В церемонии награждения приняли участие президент Федерации каратэ России Сергей Соколовский; один из ведущих тренеров мира, легендарный тренер Национальной сборной Испании по карате Антонио Олива Себа; президент федерации каратэ Орловской области, директор ДЮСШ «Орёл-Карат», председатель комитета облсовета Олег Кошелев и лучшие воспитанники спортивной школы».

Музалевский получил от Кошелева не только предпринимателя Маркина, но и пятый национальный дан по каратэ. Спортивных достижений у него при этом нам найти не удалось

Главным аргументом для присвоения пятого дана было то, что Леонид Семенович сумел дожить до 55 лет и имел «выдающиеся заслуги». Так, собственно, и было написано в сертификате.

Через некоторое время на сайте облсовета появилось другое сообщение: «Депутату облсовета и директору спортивной школы «Орёл-Карат» Олегу Кошелеву первому в регионе присвоено звание «Почётный работник физической культуры и спорта Орловской области».

В общем, друзья отметились взаимными награждениями, присвоением званий, должностей и, конечно же, совместным использованием деловых партнеров-бизнесменов. И строительство торгового комплекса в заповедной зоне близ кинотеатра «Октябрь» было лишь первой ласточкой, за которой полетели птицы более тяжелые и прибыльные…

В 2018 году наступила «перезагрузка». Кошелев и Музалевский, как свидетельствует тогдашний заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Валентина Остроушко, завели Михаила Маркина к губернатору. Саму деятельность Маркина она назвала «образцом беспредела» и сказала, что он или «полностью безбашенный», или «его уверили в полной безопасности». Музалевскому и Кошелеву возможности и методы работы Маркина были полностью известны. А вот знал ли он обо всех тонких нюансах, в которых сейчас разбираются следователи и прокуратура, это вопрос.

С ростом внимания правоохранительных органов к Маркину Леонид Семёнович Музалевский, много лет оказывавший ему покровительство, стал вдруг уходить в сторону. Вот показательный пример.

Юрий Лебедкин, депутат Орловского облсовета, заместитель председателя комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям, на вопрос «ОрёлТаймс» о том, «чей человек» Михаил Маркин и кто его покровитель, ответил: «Насколько мне известно, он человек Музалевского, и именно Леонид Семенович вводил его к губернатору и оказывал ему покровительство».

А потом он рассказал нам, каким образом события развивались дальше: «Сюжет о Маркине был записан, но потом при монтаже его просто-напросто вырезали. Причины этого мне понятны: люди, близкие к Музалевскому, хотят дистанцировать его от Маркина, хотя на самом деле их деловые и коммерческие взаимоотношения тянутся уже больше десяти лет. И, кстати, ни Музалевский, ни Кошелев не хотели светить эти коммерческие связи. Даже в то время они выражали мне не просто свое неудовольствие, а чуть ли не негодование».

Последний скандал, уже в Орловском региональном отделении партии «Единая Россия», разразившийся в ноябре-декабре этого года, также связан с именами председателя облсовета (он же секретарь региональной организации «ЕР») Леонида Музалевского, заместителя председателя облсовета (он же заместитель секретаря региональной организации «ЕР») Олега Кошелева, секретаря исполкома Орловского регионального отделения «ЕР» Андрея Соколова и двух бизнесменов – Михаила Маркина и Юрия Котляра.

Рассказываем о некоторых «тайных пружинах» этого скандала. В 2019 году Юрий Котляр, соучредитель фирмы по вывозу мусора и владелец собственного ИП, выкупил участок на Комсомольской улице близ Южного рынка. Вместе с Михаилом Маркиным он решил построить на участке 9-этажный дом и даже оплатил проектно-сметную документацию. Но что-то пошло не так: владельцы торговых баз, находящихся рядом с участком, сумели доказать, что по экологическим соображениям строить жилой дом практически в промзоне нельзя.

С Леонидом Музалевским и Олегом Кошелевым Котляр знаком давно, поскольку и работал механиком в скандально приватизированной семьей Музалевского «Автоколонне 1141», и трудился в других транспортных предприятиях, удостоившихся внимания спикера облсовета.

Неудача со строительным проектом подтолкнула его к более тесному дружескому участию в делах партии «Единая Россия» и спонсированию ее мероприятий, в том числе и выборов.

Леонид Музалевский, Олег Кошелев, Юрий Котляр в экзотическом интерьере

Его финансовые и общественные заслуги были оценены во время выборов в Орловский горсовет в 2020 году, и он стал депутатом. На страничке Котляра в соцсети появляются десятки упоминаний о совместных мероприятиях с Олегом Кошелевым и даже Леонидом Музалевским. В 2021 году Котляр решил закрепить свой успех и «вложился» в предвыборную кампанию на выборах в облсовет. Но несмотря на высокое место в списке в число депутатов не попал. Нужно было что-то делать…

Беспрецедентный случай! В отставку с поста депутата облсовета подал только-только ставший депутатом Андрей Соколов, заместитель руководителя фракции «Единой России» в облсовете, руководитель регионального исполкома, заместитель секретаря регионального отделения и член президиума регионального политсовета ВПП «Единая Россия».

«Омоложение» депутатского корпуса произошло: 42-летнего Соколова сменил 59-летний Юрий Котляр. Почему? Отвечают орловские журналисты:

«Орловским новостям» достоверно известно, что финансовую помощь партии на выборах в областной парламент оказывал, например, владелец «Эко-Транса» Юрий Котляр. Выборы он не выиграл, зато депутатом стал. Специально для него место в парламенте освободил глава исполкома региональной «ЕР» Андрей Соколов, услужливо, по просьбе старших товарищей, отдавший свой заработанный на выборах мандат «спонсору» Котляру».

Сегодня Юрий Котляр – удачливый «кошелёк» Леонида Музалевского и орловской «Единой России», а вот другого «кошелька» с десятилетним стажем – Михаила Маркина – и Музалевский, и Кошелев, похоже в ближайшем времени лишатся. Ведь расследование деятельности его фирм идёт полным ходом…

ФИКТИВНЫЕ СДЕЛКИ, НЕУПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, «ЛЕВЫЕ» ЧЕКИ И ОБНАЛИЧКА

Активная совместная деятельность ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф», принадлежащих семье Маркиных, как мы уже знаем, началась в 2018 году и достигла апогея в 2021 году. При проверке выяснилось, что расходы ООО «Техспецкомплект» за 2018 год составили 64 450 000 рублей, за 4 кв. 2019 г. – 41 877 000 рублей, за 2020 г. – 96 770 000 руб. Cебестоимость, как утверждают, составила в 2018 году 84 323 000 руб., в 4 кв. 2019 г. – 118 009 000 руб., в 2020 г. – 89 149 000 руб.

«Данные обстоятельства, а также тот факт, что стоимость строительных материалов, списанных во время строительных работ, — говорится в доступных нам материалах, — значительно превышает фактическую себестоимость, могут свидетельствовать в 2018 и 2019 г. об одновременном отнесении строительных материалов на расходы ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф», при фактическом закупе ООО «Техспецкомплект», при этом при оформлении фиктивной сделки по расходам ООО «Триумф» путем перечисления денежных средств ИП, в последующем их обналичивающих».

Имеются вполне обоснованные предположения относительно того, что сумма расходов, отнесенная ООО «Техспецкомплект» на себестоимость, составила 23 310 000 руб., что повлекло занижение налоговой базы по налогу на прибыль и сумме исчисленного налога на сумму 3 885 000 руб.

Конечно, предположениями проверки не заканчиваются. Налоговикам и следователям предстоит проанализировать регистры налогового учета на своевременность и достоверность отражения различных операций, установить факт неправомерного заявления вычетов по НДС в части приобретения стройматериалов, в последующем используемых на объектах ООО «Триумф».

В 2018 году в ООО «Техспецкомплект» Михаилу Маркину и гендиректору Владимиру Рябко, если верить имеющимся у нас цифровым данным, предоставлялись в распоряжение значительные подотчётные суммы. Авансовые отчёты на сумму 6 873 000 руб. не были предоставлены. А в предоставленных 28 авансовых отчетах некоторые товарные чеки были оформлены некорректно (без подписи продавца), а это ещё 3 383 000 руб. Результат – сумма исчисленного налога на прибыль организации в 2018 году занижена на 2 051 000 руб.

В 2019 году такая практика продолжалась. Когда были получены авансовые отчёты на общую сумму в 28 000 000 руб., их также стали анализировать. В таких случаях часто используется мобильное приложение «Проверка чека». Выяснилось, что чеки на 25 106 000 руб., похоже, оказались некорректными. Почти на 2 миллиона рублей товарные чеки были без подписи продавца.

Всё это вылилось в предполагаемое занижение расходов организации только по этой статье за 2019 год на 26 928 000 руб. Результат – налоговая база по налогу на прибыль и сумму исчисленного налога на прибыль занижена на 5 429 000 руб.

Схожим образом действовало ООО «Триумф», предоставившее некорректных авансовых отчетов за 2019 год на 7 747 000 руб.

Чем это грозит семейным предприятиям Маркиных? Как минимум предполагаемая сумма доначисления налогов – более 15,5 миллиона руб. А есть ведь ещё штрафы и пени…

Подлежит более внимательному рассмотрению и вопрос о совместной деятельности ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» в силу наличия вполне определенных признаков дробления бизнеса.

Изучаем имеющуюся фактуру. Оба ООО, это выяснить несложно, представляют отчётность в налоговый орган с одного IP-адреса (он изменяется при этом в случае представления отчётности в один день, IP-адрес у данных организаций совпадает).

Любопытные факты обнаружились при проверке того, как в этих ООО выдавались доверенности. Данные о них можно обнаружить на Информационном ресурсе «Доверенность», на котором хранятся все подобные документы за три года или по срокам выдачи доверенности.

ООО «Триумф» выдало доверенность (с13.02.2017 по 13.02.2018) на Остякову Н.А., причём выдана она была «руководителем Маркиным Михаилом Геннадьевичем», при том, что действующим руководителем был его брат Маркин Алексей Геннадьевич. А ООО «Техспецкомплект» в свою очередь на срок с 4.07.2018 по 31.12.2018 оформило доверенность на Маркина Алексея Геннадьевича (руководитель и учредитель ООО «Триумф»).

Шесть официально оформленных сотрудников: Рябко, Кветкаускус, Михаил Маркин, Владислав Маркин, Жернов, Трищук в разное время, иногда параллельно, получали доходы и в ООО «Триумф», и в ООО «Техспецкомплект». То есть оплачиваемые работы в организациях выполняют одни и те же люди, которые по мере необходимости перенаправляются на те или иные объекты этих организаций.

В 2018-2020 гг. у ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект» совпадали и основные заказчики госконтрактов: МКУ «УКС г. Орла», МКУ «УКХ г. Орла», МБУК «Детский парк».

ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф», будучи фактически одной организацией, предоставляли друг другу в аренду за плату спецтехнику, заключали различные дополнительные соглашения, то есть фактически перекидывали деньги из одного кармана в другой, относя их к расходам.

Компании Маркиных работали со множеством контрагентов, как правило, это ИП, применявшие упрощенную систему налогообложения и, естественно, НДС не платили. Сделки с рядом поставщиков носят сомнительный характер, поскольку средства, поступавшие, к примеру, от ООО «Триумф», ими в последующем обналичивались. Это ИП Филимонов В.В., ИП Бароян Д.В. и пр.

ИП Филимонов В.В., к примеру, занимался деятельностью агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. В 2018-2019 гг. у ИП было два зарегистрированных кассовых аппарата (в селе Отраднинское и в Мценске), 3 объекта земельной собственности, 5 объектов недвижимого имущества и одно транспортное средство.

Чем же занималось это ИП, сотрудничая с ООО «Триумф»? Агентской деятельностью? ООО «Триумф» предоставило документы, что данный индивидуальный предприниматель поставлял ООО «Триумф» стройматериалы (лавки, урны, опоры освещения, арматуру, щебень и пр.).

Когда были проанализированы документы, выяснилось, что за 2018-2020 гг. предприниматель получил 81 011 000 рублей, из них по основному виду деятельности проходило только 11 040 000 рублей. От ООО «Триумф» «за стройматериалы» поступило 38 484 000 рублей, а от ООО «Техспецкомплект» — ещё 2 818 000 рублей. При этом основная часть поступлений была обналичена индивидуальным предпринимателем Филимоновым В.В. путем зачисления на карту физического лица.

А вот источники получения «стройматериалов», учитывая специфику реальной деятельности и анализа данных расчетного счета, не были обнаружены…

ИП Бароян Д.В. состоит на налоговом учёте в Курске. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и магистралей. В собственности ИП какие-либо объекты недвижимости, земельные участки и транспортные средства отсутствуют. Тем не менее, ООО «Триумф» сообщило, что этот ИП оказывал ему (это – не имея никаких объектов и такого вида деятельности) услуги по сдаче в аренду спецтехники на 4 761 000 рублей. Понятное дело, основная часть всех средств обналичивалась (91,38%).

Такая же картина и по другим контрагентам: многомиллионные перечисления, неизвестные источники приобретения стройматериалов, транспортные и иные услуги при отсутствии транспорта и пр. То есть основные поставщики стройматериалов ООО «Триумф» фактически поставку товаров не осуществляли, а денежные средства, получаемые от ООО «Триумф», обналичивали.

Но самый интересный, на наш взгляд, сюжет касается более чем 10 000 квадратных метров тротуарной плитки, которую ООО «Техспецкомплект» исправно укладывало на различных объектах городской инфраструктуры. По данным актов выполненных работ, общая стоимость составила 20 840 000 рублей. Но вот выяснилось, что плитку белого и серого цвета ни ООО «Триумф», ни ООО «Техспецкомплект» не приобретало вообще».

Заказывало работы по укладке плитки Казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла», но, когда возникла необходимость подтверждения наличия плитки, КУ «УКС г. Орла», конечно, предоставило множество сертификатов (паспортов) качества на различные материалы (песок, щебень, сухую пескоцементную смесь, бортовые камни и пр.). Но вот сертификатов на плитку так и не нашли.

Сейчас, насколько нам известно, проводится тщательная налоговая проверка, которая и должна установить источники получения данного строительного материала, а также влияние расходов на финансовый результат организаций, учитывая факт отсутствия приобретения плитки ООО «Триумф».

ТАК ЧЕЙ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ БЫЛ КОШЕЛЁК?

То, что мы успели упомянуть в данной статье, – лишь небольшая часть нарушений налогового законодательства, финансовой дисциплины, а также уголовного законодательства предприятиями, принадлежащими семье Маркиных и, как считают следователи, руководимых Михаилом Маркиным. Всем давно уже понятно, что без поддержки власть предержащих, тех, кто на протяжении десятилетия вёл его как собственного делового партнёра, получение таких объемов госконтрактов, таких преференций и такого льготного (до последнего времени бесконтрольного) периода деятельности просто невозможно. Сегодня задача налоговиков, сотрудников УФСБ, следователей, прокуратуры – выявить не только возможные нарушения действующего законодательства самим Маркиным, его родственниками и контрагентами. Нужно подняться хотя бы на ступеньку выше.

В начале статьи мы говорили о том, что Орловская область до определенного времени фактически была заповедником для приближенных к власти бизнесменов. И самое главное сегодня – не только выявление всех нарушений закона (они видны невооруженным глазом), а установление конечных получателей похищенных многомиллионных средств. Не хочется думать, что, как во многих прежних делах, связанных с преступлениями коррупционной направленности, преступная цепочка оборвется на исполнителях.

В Орле прекрасно помнят уголовное дело начальницы Муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг Екатерины Стрелец, отбывающей срок в 7,5 лет за взятки. Мы неоднократно писали о том, что на допросах она рассказывала, как собирала с предпринимателей деньги, передавала их часть приятелю губернатора Потомского гражданину Муханову, как носила деньги и подарки для передачи губернатору его заместителю гражданину Филатову.

Публиковались завизированные Стрелец сканы протоколов допроса. Нити шли на самый верх. Но потом всё оборвалось, следователи эти направления разрабатывать не стали. Высокие чиновники от ответственности ушли.

Сегодня в Орле всем известно, что Михаила Маркина в течение десяти с лишним лет лелеяли, холили, пестовали и в конце концов вывели на миллиардные контракты его друзья и покровители. Их имена известны: это председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский (он же секретарь Орловского регионального отделения «Единой России») и его заместитель по тем же двум позициям Олег Кошелев. Мало кто в регионе верит, что госконтракты таких объёмов, да ещё по всей области, получены без компенсации за общее покровительство. В каких формах, объёмах и в какие периоды эти компенсации производились, чьим «кошельком» из людей, имеющих отношение к принятию решений или дающих весомые рекомендации, являлся Михаил Маркин – задача следствия. Если в очередной раз цепочка не оборвется…

Источник: https://flb.ru/2/4555.html

Опубликовано 14.12.21