Пёс Бруно поучаствовал в акции «Полицейский символ года»

Служебный пёс Бруно вместе с сотрудниками кинологического центра, с Дедом Морозом и Снегурочкой прогулялся по историческому центру Орла. Полицейские и дружелюбные пёс пообщались с ребятами и их родителями на улице Ленина, в сквере генерала Ермолова и в Детском парке.

Каждая такая прогулка стала радостным событием для мальчишек и девчонок. Ребята проявили большой интерес к служебной собаке. Бруно спокойно позировал для фотокамер, а кинолог рассказал, что у полицейского пса много работы: помогать охранять правопорядок, находить следы, оставленные преступниками, обнаруживать взрывчатые вещества, искать пропавших людей. Также дети получили из рук кинолога памятки по безопасному поведению в зимнее время года.

Дети не остались без подарков. Из мешка Деда Мороза они получили сладости и памятные презенты с символикой регионального УМВД.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 15 Янв 2018 в 15:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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