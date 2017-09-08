Пёс Бруно поучаствовал в акции «Полицейский символ года»

Служебный пёс Бруно вместе с сотрудниками кинологического центра, с Дедом Морозом и Снегурочкой прогулялся по историческому центру Орла. Полицейские и дружелюбные пёс пообщались с ребятами и их родителями на улице Ленина, в сквере генерала Ермолова и в Детском парке.

Каждая такая прогулка стала радостным событием для мальчишек и девчонок. Ребята проявили большой интерес к служебной собаке. Бруно спокойно позировал для фотокамер, а кинолог рассказал, что у полицейского пса много работы: помогать охранять правопорядок, находить следы, оставленные преступниками, обнаруживать взрывчатые вещества, искать пропавших людей. Также дети получили из рук кинолога памятки по безопасному поведению в зимнее время года.

Дети не остались без подарков. Из мешка Деда Мороза они получили сладости и памятные презенты с символикой регионального УМВД.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области.