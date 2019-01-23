23 января 2019



Рабочим «Комбината строительных конструкций» погасили 6 млн долгов по зарплате

Органам прокуратуры пришлось вмешаться в ситуацию с задержкой зарплаты работникам дочернего общества с ограниченной ответственностью «Орловский Комбинат строительных конструкций» ОАО «Орелагропромстрой». Так, было установлено, на предприятии значилась задолженность по заработной плате перед 86 работниками на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой Заводского района г. Орла в суд направлено 86 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму более 6 миллионов рублей. В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками ДООО «Орловский КСК» ОАО «Орелагропромстрой» погашена в полном объеме, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

 

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Опубликовано 23 Янв 2019 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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