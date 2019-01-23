Рабочим «Комбината строительных конструкций» погасили 6 млн долгов по зарплате

Органам прокуратуры пришлось вмешаться в ситуацию с задержкой зарплаты работникам дочернего общества с ограниченной ответственностью «Орловский Комбинат строительных конструкций» ОАО «Орелагропромстрой». Так, было установлено, на предприятии значилась задолженность по заработной плате перед 86 работниками на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой Заводского района г. Орла в суд направлено 86 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму более 6 миллионов рублей. В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками ДООО «Орловский КСК» ОАО «Орелагропромстрой» погашена в полном объеме, — отметили в пресс-службе прокуратуры.