Рабочим «Научприбора» начали гасить долги по зарплате

Прокуратура Советского района провела проверку на заводе «Научприбор» по поводу оплаты труда. В итоге установлено, что по состоянию на 01.10.2018 в организации имелась задолженность по заработной плате перед работниками за сентябрь 2018 года в размере более полутора миллионов рублей. Прокурором в адрес руководителя НПАО «Научприбор» внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения устранены. Кроме того, главный бухгалтер завода привлечен к дисциплинарной ответственности.

Учитывая, что ранее генеральный директор организации уже привлекался к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, прокурором Советского района г. Орла в отношении него возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Постановлением мирового судьи Лебедев Ю.А. оштрафован на 23 тыс. рублей. Принятыми мерами прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками НПАО «Научприбор» за сентябрь 2018 года с компенсацией за её несвоевременную выплату погашена в полном объеме.