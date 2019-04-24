Работа над ошибками

№15 (552) от 24 апреля 2019 г.

Каюсь, есть у меня одна «вредная» привычка – ходить шесть километров каждый день в любую погоду – как атмосферную, так и душевную. Так я в своём преклонном возрасте сохраняю работоспособность. Помогает! Город у нас небольшой и потому разнообразить маршруты не получается. Как не стараешься уйти куда-нибудь подальше, а всё равно, в конце концов, попадёшь на несчастную, униженную Ленинскую. Вот и в 2016-м, когда из неё делали «самую красивую улицу в мире», я тоже гуляла поблизости и почти каждый день встречала там главного архитектора В. Вермишяна, который с просветлённым лицом вдохновенно руководил этим убийственным процессом. Время от времени я задавала свои любимые детские вопросы представителям подрядчика – и об уместности травертина, и об абсолютно абсурдном, непрофессиональном, противоречащем здравому смыслу монтаже ливневой канализации, но ответ всегда был один: «что нам приказывают, то мы и делаем, нам думать не положено».

В случае с Ленинской, имеющей большое количество стоков, очень крутой естественный уклон и в связи с этим максимальное увеличение скорости прохождения сточных вод, чтобы исключить их переливание через колодцы и обеспечить грамотное их распределение и направление, знающие люди утверждали, что центральная труба должна была иметь диаметр около двух метров, что на данном рельефе сделать было невозможно, а это значит, что реализованный проект был ошибочным. Смею утверждать, что В.В. Вермишяну никто не мешал осуществлять авторский надзор в полном объёме, и всё, что сделано на улице Ленина, было сделано с ЕГО ведома и по ЕГО разрешению. И ясно это хотя бы по тому, с каким восторгом всеми ответственными лицами была принята «гениальная козья тропа», с каким оглушительным размахом был проведён их знаменательный проход по преображенной пешеходной зоне, с какой уверенной бесцеремонностью всем недовольным было предложено закусывать, и, что самое интересное, почти весь город «закусил», потому что началась сокрушительная критика новой улицы, и вот тут-то срочно стали искать стрелочника. Именно поэтому, наверное, на этой волне недавно «академик» Шарёнкова на некоем совещании поведала миру милый анекдот о том, что гадкий подрядчик по собственной воле испортил и заменил всё, что захотел, совершенно наплевав на проект, ну и, естественно, на мнение главного архитектора, который был вынужден, в результате, откреститься от своего детища. Свежо преданье, да верится с трудом! Странно, что, защищая честь мундира, руководитель восставшего из пепла «культурного движения» сокрушалась только о катастрофической замене мрамора на травертин (кстати, мрамор тоже гигроскопичный и мягкий материал, который также не рекомендуют использовать для облицовки клумб, и потому для этих целей используют гранит), но совершенно не увидела ничего плохого в чудовищно безграмотном и абсолютно бездарном проекте, к тому же, уже привычно для Орла, нарушающем Закон №73 -ФЗ. Получается, мы должны думать, что, если бы «гробы» были мраморные, то всё было бы в порядке. Умора! Неужели найдётся хоть один человек поверивший в то, что подрядчик посмел пренебречь указаниями такой высокопоставленной компании как Вадим Потомский, Ваагн Вермишян, Олег Минкин, Александр Муромский, Андрей Усиков… Из всех перечисленных только экс-губернатор имел право не знать о пагубных свойствах травертина. А Елена Шарёнкова, входившая в «ближний круг» и тогда и сейчас, могла предостеречь от покупки столь недолговечного материала, но почему-то предпочла этого не делать. Это, правда, неудивительно, потому как родоначальником разрушения улицы как раз и является так называемое «культурное движение», которое в отсутствие какого-либо согласованного хоть с кем-то проекта и уж, конечно, без общественного обсуждения, «украсило» ленинскую примитивными, антихудожественными росписями, бомжующими на ней и по сию пору. Уже который месяц жители и гости Орла трепетно наблюдают за тем, как Полина Виардо с изящной трещиной во всё лицо безуспешно объясняется в любви к уже изрядно потрёпанной, пустой тургеневской голове. Прямо орловская «вестсайдская история»!

Также на уже упомянутом совещании были высказаны предложения по улучшению проектного и предпроектного климата в нашем городе фонтанов. Я с удивлением узнала, что, оказывается, над проектом Детского парка, расположенного на крошечном клочке земли, работает больше пятидесяти человек! Неужели, подумала я, вернулись советские времена, когда в проектировании были задействованы целые конструкторские бюро, где каждый узел вычерчивали вручную?! В наш компьютерный век для грамотной разработки концепции с последующей работой над проектом вполне достаточно семи талантливых и квалифицированных людей: двух архитекторов, одного дизайнера, двух конструкторов и двух классных компьютерщиков. Обязательным условием является наличие таланта, потому, что даже огромное количество бездарностей, собранных в одном месте, никогда не переходит в талантливое качество. А вся эта возня с оплатой предпроектной работы больше всего напоминает поиски ключика от шкафчика, где деньги лежат.

Удивительно, но работа над ошибками в нашем городе часто превращается в тиражирование ещё больших ошибок. Усиленно ходят слухи о новом, третьем по счёту, ремонте Ленинской за счёт подрядчика, которого обвинили во всех грехах и даже в разрушении травертина, который, уверяю вас, разрушился бы непременно, даже если бы его монтировал сам президент. Интересно, будут менять травертин на гранит, или опять травертин на травертин? Думаю, последнее вернее. А по-хорошему, нужна комплексная реконструкция, которая должна начаться с демонтажа «гробов» и абсолютно ненужных ступенек, приведения ливневой канализации в соответствие с нормами и, конечно, разработки всенародно обсуждаемого проекта. Но прежде всего — с привлечения к ответственности тех, кто всё это допустил. И ещё одну ошибку наша власть хочет исправить, но, как всегда, не в полном объёме. Вместо незаконно снесённого памятника архитектуры на Гостиной, 1 собираются построить какое-то здание по проекту Тибо-Бриньоля, никогда на этом месте не стоявшее. А что? И правильно, зачем воссоздавать один в один – всё равно же будет новодел, так какая разница? Мне кажется, что сейчас настал очень удобный момент для выхода на мировую арену с предложением поступить так же с Нотр-Дам. Я думаю, французы с пониманием отнесутся к такой экономии средств. Да и, в конце концов, чем Нотр-Дам хуже нашей Гостиной! Так что, вперёд, господа! Желаю успеха!!!

Людмила Парицкая,

гражданка России.