Работа общественного транспорта в Орле на Пасху

Традиционно в связи с празднованием Пасхи маршруты общественного транспорта будут продлены до кладбищ, а количество единиц подвижного состава — увеличено, информирует администрация города Орла. Маршруты продлят 7 и 8 апреля.

До Иоанно-Богословского кладбища — маршрут №5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково».

До Лужковского кладбища будет организован дополнительный маршрут от остановки «ул. 1-я Посадская». На линию выйдут 5 автобусов.

До Наугорского кладбища будут ездить автобусы:

№3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК»;

№4 «ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК»;

№14 «ул. Планерная — Наугорское кладбище»;

№24 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» (ч/з ул. 1-я Посадская);

№27 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» (ч/з ул. Герцена).

В Пасхальную ночь после окончания богослужения автобусы от храмов будут отправляться по следующему графику: