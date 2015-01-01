Работа общественного транспорта в Орле на Пасху
Традиционно в связи с празднованием Пасхи маршруты общественного транспорта будут продлены до кладбищ, а количество единиц подвижного состава — увеличено, информирует администрация города Орла. Маршруты продлят 7 и 8 апреля.
До Иоанно-Богословского кладбища — маршрут №5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково».
До Лужковского кладбища будет организован дополнительный маршрут от остановки «ул. 1-я Посадская». На линию выйдут 5 автобусов.
До Наугорского кладбища будут ездить автобусы:
- №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК»;
- №4 «ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК»;
- №14 «ул. Планерная — Наугорское кладбище»;
- №24 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» (ч/з ул. 1-я Посадская);
- №27 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» (ч/з ул. Герцена).
В Пасхальную ночь после окончания богослужения автобусы от храмов будут отправляться по следующему графику:
|Название храма
|Количество автобусов
|Место посадки пассажиров
|Время отправления
|Направление движения
|Ахтырский кафедральный собор (ул. 5 Августа, 16)
|3
|На стоянке у храма
|03.00
|1. Ж/д вокзал
2.Больница Семашко
3. п. Знаменка
|Свято-Никольский храм (ул. Нормандия-Неман, 73а)
|1
|У магазина «Перекресток»
|03.00
|Станция Лужки
|Церковь Иоанна Крестителя (ул. Карачевская, 97а)
|1
|У входа на кладбище
|03.00
|п. Знаменка
|Свято-Троицкий храм (ул. Лескова, 17)
|1
|У входа на кладбище
|03.00
|Веселая слобода