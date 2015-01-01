Работа общественного транспорта в Орле на Пасху

Традиционно в связи с празднованием Пасхи маршруты общественного транспорта будут продлены до кладбищ, а количество единиц подвижного состава — увеличено, информирует администрация города Орла. Маршруты продлят 7 и 8 апреля.

До Иоанно-Богословского кладбища — маршрут №5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково».

До Лужковского кладбища будет организован дополнительный маршрут от остановки «ул. 1-я Посадская». На линию выйдут 5 автобусов.

До Наугорского кладбища будут ездить автобусы:

  • №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК»;
  • №4 «ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК»;
  • №14 «ул. Планерная — Наугорское кладбище»;
  • №24 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» (ч/з ул. 1-я Посадская);
  • №27 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» (ч/з ул. Герцена).

В Пасхальную ночь после окончания богослужения автобусы от храмов будут отправляться по следующему графику:

 

Название храма Количество автобусов Место посадки пассажиров Время отправления Направление движения
Ахтырский кафедральный собор (ул. 5 Августа, 16) 3 На стоянке у храма 03.00 1. Ж/д вокзал

2.Больница Семашко

3. п. Знаменка
Свято-Никольский храм (ул. Нормандия-Неман, 73а) 1 У магазина «Перекресток» 03.00 Станция Лужки
Церковь Иоанна Крестителя (ул. Карачевская, 97а) 1 У входа на кладбище 03.00 п. Знаменка
Свято-Троицкий храм (ул. Лескова, 17) 1 У входа на кладбище 03.00 Веселая слобода

 

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Опубликовано 05 Апр 2018 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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