«Работа по фазам луны»

№12 (681) от 6 апреля 2022 г.

Достаточно жёсткий разговор состоялся в рамках круглого стола в облсовете, куда пригласили руководителей местных предприятий, представителей исполнительной власти и депутатов, чтобы обсудить работу орловской промышленности в условиях санкций. Директора заводов и фабрик не скрывали своих эмоций и называли вещи своими именами. К сожалению, официальные парадные доклады и заверения о поддержке промышленности имеют мало общего с тем, о чем говорили руководители предприятий. Вот только если бравурные отчеты чиновников о том, «как у нас все хорошо», транслируют многочисленные прогубернаторские СМИ, то о проблемах реального производства обычно говорят шепотом и в очень узком кругу. В идеале, конечно же, хотелось бы, чтобы граждане послушали полную трансляцию этой встречи. Но за неимением такой возможности предлагаем читателям ее подробное изложение. Кто знает, смогут ли в следующий раз руководители орловских заводов так свободно поведать о своих бедах.

На светлой стороне

Для контраста вначале процитируем несколько выдержек из выступления замруководителя областного департамента промышленности и торговли Анатолия Новикова. Он отметил, что в условиях введения рядом недружественных стран санкций по отношению к российским производителям на разных уровнях уже принят и продолжает прорабатываться ряд дополнительных мер, направленных на минимизацию последствий разрыва сложившихся цепочек поставок сырья, запчастей и сбыта уже готовой продукции. В частности, Новиков напомнил о льготном кредитовании для системообразующих предприятий федерального значения, отсрочке возврата субсидий экспортерам, отмене штрафов по госконтрактам, введении моратория по плановым проверкам представителей бизнеса до конца 2022 года, продлении лицензий по ряду видов деятельности, а получение новых лицензий теперь будет проходить по упрощенной схеме. Отложена на год и процедура подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Также внесен ряд изменений, которые позволяют реструктурировать долги, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек. По отраслям разработаны свои меры поддержки с учетом специфики того или иного вида производства. Запущены горячие линии для оперативного ответа на возникающие вопросы, помощи в поиске (приобретении) сырья, комплектующих, замене на альтернативные варианты, чтобы не останавливать производство. Из-за увеличения процентных ставок наиболее остро стоит проблема нехватки оборотных средств на предприятиях.

Создана даже специальная информационная система по импортозамещению, где каждое предприятие может публиковать запрос на приобретение товара, а поставщики – публиковать свои ценовые предложения и размещать информацию об аналогах иностранных продуктов. Такие же платформы создаются и на местах (в частности, на уровне региона на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) запущен аналогичный ресурс с информацией о местных запросах технологий, сырья или уже готовой продукции). Первые успехи есть в сфере замены запчастей для импортной техники – одно из орловских предприятий взялось закрыть это направление импортозамещения.

На темной стороне

Большую роль, по словам директора Фонда развития промышленности Орловской области Олега Копина, играет Государственная информационная система промышленности (ГИСП), которая позволяет собрать воедино всю информацию о предприятиях и анализировать, кто что производит и кому какая помощь нужна. В рамках проекта открыт даже специальный раздел «Биржа импортозамещения». Однако в ГИСПе зарегистрированы далеко не все орловские заводы и фабрики. Секрет такого нежелания получить помощь раскрыл генеральный директор ОАО «Гамма» Родион Гапонов.

«Я пользуюсь системой ГИСП уже не первый год и могу сказать, почему люди там не регистрируются. Пройти регистрацию в ГИСП – это та еще задача. Сайт вылетает постоянно. Работает нестабильно. Я захожу в ГИСП – там сведения о моем предприятии то есть, то нет. 404-я ошибка, 403-я ошибка постоянно выскакивает. Техподдержка у них «легла» неделю назад. Письма просто не доходят. Приходит ответ: «Ваше письмо не было доставлено, так как сервер не отвечает». Среднее время ответа техподдержки на сайте (это если очень повезет) – минут сорок. А так было и два, и три часа. Доходило до пяти часов на ответ. Причем на любые, даже не самые сложные вопросы. Там просто не хватает людей, которые могут что-то сделать. Все сервисы, которые там есть, работают по фазам луны. С чем это связано, ответить никто не может. Что-то сделать реально в этом ГИСПе в принципе невозможно. На сайт Фонда развития промышленности я заходил, заполнял форму с программами господдержки – сайт сделан гораздо скромнее, но он работает! Там можно действительно заполнить форму, там выскакивают меню, эти меню достаточно полные, и всё работает. На сайте ГИСП вообще ничего и никак не работает!

Вот пример: чтобы там (на ГИСПе) что-то найти… я без техподдержки вообще ни одного документа обнаружить не смог. Я ввожу в строку поиска название документа, ищу по номеру документа – вообще нет такого. Ввожу «цифровой паспорт предприятия». Ребята, как заполнить цифровой паспорт? Поиск не работает. В техподдержке мне говорят, а вы должны войти туда, туда, туда и уже там в поиске вбить вот этот кусочек слова! Это уровень работы всего портала… Насколько хорошо работают госуслуги (я сначала скептически к этому сайту относился, но сайт госуслуг сейчас работает – и корпоративная часть, и для физлиц), настолько же плохо работает ГИСП. То есть по сути всё не работает. Как сначала выкатили сырой продукт – так там ничего и не изменилось…

Простейшая проблема, с которой я столкнулся на прошлой неделе. В ГИСПе я вошел в свой аккаунт, закончил работу и вышел. И теперь я хочу с этого же компьютера войти в другой аккаунт. Я нажимаю на вход – никаких имен, никаких паролей – сразу же попадаю в свой первый аккаунт. Никто даже не предлагает ввести пароль или аккаунт! Связываюсь с техподдержкой, объясняю, какая ерунда происходит. Знаете, что мне ответили? Вы должны после выхода из аккаунта очистить куки, запретить сохранение паролей, а лучше, в принципе, работать в режиме «инкогнито». Я говорю: а может, проще сразу компьютер сжигать после работы в ГИСПе? Потом новый купить и входить уже с нового компьютера? Откуда у вас растут руки, что вы такую систему сделали?» – поведал печальную историю своих взаимоотношений с широко разрекламированным порталом руководитель одного из старейших и крупнейших предприятий региона.

Депутаты задали вопрос: а обращались ли предприятия в профильный департамент областного правительства, чтобы те попытались через министерство наладить работу портала? Последовал вполне логичный ответ: а зачем нужны посредники, если предприятие напрямую общается с техподдержкой, и там аккумулируются все сбои в работе сайта? Например, совет искать важную информацию как-то через одну страницу, потом через другую – может быть, имеет смысл делать на главной странице крупные кнопки, чтобы пользователь ничего не искал?

Выяснилась еще одна интересная деталь. После запуска Государственной информационной системы промышленности было проведено анкетирование орловских предприятий. Их попросили посмотреть, как работает ГИСП и какие у них возникнут претензии, вопросы, пожелания. Из 150 анкет обратную связь получили лишь от ДВУХ местных заводов! Выступления других директоров за круглым столом напоминали главный принцип народных сказок – чем дальше, тем страшнее.

Гладко было на бумаге…

Депутат Владимир Пукаев в своем выступлении коснулся очень актуального вопроса: как рекламируют программы поддержки промышленности и как они работают на самом деле. Оказалось, что это совершенно разные вещи. Так, например, была программа 6,5 – это проект стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Суть его в том, что господдержку обещали субъектам МСП, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, развитие туризма и другие). Льготная стоимость кредитов обеспечивалась за счет предоставления Банком России уполномоченным банкам кредитов под поручительство Корпорации МСП под процентную ставку 6,5% годовых. Как рассказал Пукаев, провели анализ ситуации в Орловской области, и выяснилось: за последние годы по этой программе льготный кредит не получила ни одна организация вообще! Поэтому Пукаев отметил, что анонсировать различные программы – это, конечно, хорошо. Но нужно еще смотреть, чтобы они работали «на земле», а не числились только на бумаге. «Буквально за последние два месяца я лично отправил по разным банкам несколько предприятий. Посмотрим, кто сможет получить реальную помощь. Пока из девяти предприятий за два месяца это удалось только одному. Остальные то ли пока на рассмотрении, то ли подают заявки. Но деньги нужны организациям уже сегодня. Оборотные средства нужны сегодня, зарплаты платить сегодня, бизнесу нужно работать сегодня. Возьмем еще одну программу – 8,5, «Сбербанк» ее проводил. Нужно собрать огромный пакет документов. Я туда направил ряд организаций, у которых и документы готовы, и опыт работы с банками есть – и ни одна не успела уложиться в сроки! А мы говорим про быстрые деньги, про быструю экономику, про быстрые ресурсы!» – отметил в своем выступлении Пукаев.

Поддержка удушающим приемом

Еще более мрачную картину обрисовал гендиректор ЗАО ПК «Сетчатые изделия» Олег Судонин. «Вы сегодня говорили о мерах поддержки. Вот давайте пробежимся по конкретным примерам. У нас в 2018 году было постановление Правительства №1764, по которому многие предприятия (в том числе и в Орловской области) вошли в совместную программу с федеральным министерством и получили кредит под 4,5% годовых. Это действующие кредиты. По ним сейчас предприятия живут. Вчера нам их отменили и перевели на 19%. Сегодня нам предложили заключить по-новому – под 13,5%. Это мера поддержки? Вы же понимаете, это долгосрочные деньги, когда люди берут кредиты по сто миллионов – и вдруг все это отменить… Это такая поддержка?» – привел пример Олег Судонин.

Что касается постоянно звучащих обещаний, что Китай сможет в случае чего покрыть возникший из-за санкций западных стран дефицит, то в теории и на практике опять наблюдаются существенные расхождения. «Контейнеры, которые были отправлены в декабре, до сих пор до получателя не доехали. И это при том, что уже в декабре мы вынуждены были применять не контейнерные перевозки, а сборные грузы. Это чтобы было понятно – на Китай рассчитывать не надо!» – опустил с небес на грешную землю присутствующих директор предприятия.

«Как и любое другое предприятие, мы работаем на сырье. Сырье разное – металл, пластик, краска (порошковая полимерная). Порошковая полимерная краска в России продается в перерасчете с евро. Важно! Производитель этой краски находится в России. А выставляет цену в евро – это чтобы было понимание, в каких условиях мы сейчас находимся. Кстати, когда евро было высокое, производителя все устраивало, и пересчитывали цену по курсу евро. Сейчас курс упал, и вы знаете, что нам сказали? Значит, поднимем цену в евро! То есть цена на краску после падения курса евро понижаться уже не будет! Предприятий много в России подобных – везде такая тенденция. Два года растет в цене сырье, и никто с этим ничего не делает. Два года металл гнали за границу, создавая дикий дефицит внутри России. «Северсталь», находясь у нас, тут, в Орле, создавали дефицит местным производителям постоянно! На протяжении последних полутора лет они истрепали нам все нервы. Долгосрочные контракты не существуют. Поставка на месяц. Доппоставка в течение месяца уже по новой цене. И так – последние полтора года. И на фоне этого постоянный дефицит на складах устраивается. И если бы (я буду говорить о своем конкретном предприятии) мы не имели поставок параллельных с Белоруссии… Когда мы подписываем контракт с покупателями, то это контракт с отсрочкой платежей на 120 дней. А повышение цены на металл идет ежемесячно! И за этот период металл успевает подорожать в два раза! То же самое – по полистиролу. Поставки идут за рубеж, а цена в России ползет верх. Уже зашкаливает за все разумные пределы. Мы вынуждены работать на вторсырье. Кто-то скажет: о, какие вы экологи! А мы работаем на вторсырье не потому, что так любим экологию, а просто цена на вторичке была подъемной – 70 тысяч рублей за тонну. Сейчас вторички не стало, а на первичном рынке – это 230 тысяч рублей за тонну. Насколько мы должны поменять цену, если переходим с 70 тысяч сразу на 230 тысяч за тонну? И я не вижу, чтобы у нас правительство как-то контролировало монополии, которые так цены задирают. Не буду врать – упали в цене лист и труба. Но это падение настолько незначительное после затяжного роста… А теперь представьте, насколько предприятия должны сейчас капитализироваться, если сырье подорожало на 100%. По сути, я должен всегда продавать товар с учетом завтрашнего повышения цены. Но мы не магазин, мы так не можем! У меня контракт, и я вынужден поставлять, да и деньги я получу только через 4 месяца», – поделился наболевшим Олег Судонин.

«Еще один момент случился каверзный. Ряд предприятий имеют украинских собственников. Как вы, наверное, догадались, платежи заморожены. И предприятие вроде ни от чего не отказывается. Только не платит. И руководство предприятия говорит, что не сильно понятно, что будет дальше. У нас там 20 миллионов заморожено. А всего из Орла там три поставщика было. Общий объем замороженных средств я назвать не могу. Вроде как они собираются приступить к работе с 11-го числа, но точно никто не знает», – обозначил Судонин еще одну проблему.

И еще один очень важный момент потребовал расшифровки. Речь о том, что иностранные компании перестали вкладываться в маркетинг. Многие по ошибке думают, что маркетинг – это только реклама в СМИ. На самом деле, что касается производителей напитков, то для них маркетинг – это в первую очередь холодильное оборудование, раскрашенное в цвета того или иного напитка. То есть, если ту же условную кока-колу можно заменить «Байкалом» или «Буратино» орловского разлива, то вкладываться в холодильные установки местные заводы вряд ли будут. А одно из крупнейших орловских предприятий как раз и занимается производством холодильников, напомнил Судонин. Мало того, что крупные пулы производителей пива и безалкогольных напитков не будут вкладываться в новые заказы – они не забирают (и не оплачивают) уже произведенное для них оборудование.

Кроме того, затрудняют работу и различные «мелочи» вроде отчетов для Орелстата, которые становятся все сложнее и сложнее. Из-за такого вала цифр наверху становится все труднее и труднее реально оценивать ситуацию. Этот парадокс тоже необходимо как-то урегулировать и сократить отчетность до уровня здравого смысла. Параллельно постоянно идут различные, не совсем понятные, обучения, на которые сотрудники отвлекаются от реального производства. Здесь тоже хотелось бы видеть здравый смысл. Учение – это вещь хорошая, но и здесь нужно найти золотую середину.

«Не только авансируем, но и непонятно кого финансируем»

Еще одну важнейшую проблему, от которой напрямую зависит будущее промышленности, поднял в своем выступлении Олег Судонин, а продолжили его коллеги. Речь о ценах на электричество и на техприсоединение к сетям. Как пояснил Судонин, внимание необходимо обратить на ту цену, по которой электроэнергию получают конечные потребители. По его мнению, цена накручивается искусственно, за счет введения некой «прослойки». «У нас в Орле есть дополнительная структура, повышающая цену за электроэнергию. Все предприятия платят предоплату за электроэнергию. Но давайте посмотрим федеральную цену и цену, по которой мы получаем. Чтобы было понятно, мы не только авансируем, но и непонятного кого финансируем. Так раза в два-три вырастает цена», – отметил Судонин.

Генеральный директор «Орловского бумажного комбината» Виктор Перелыгин продолжил тему: «Электричество у нас состоит из генерации, транспортировки, распределения и торговой надбавки наших сбытовиков. На тот момент, когда я начал изучать эту проблему, киловатт стоил 3-50. Так вот, все вместе с генерацией и транспортировкой давало порядка 60 копеек. Откуда взялось еще 2.90 в тарифе, мне не смог ответить даже замминистра энергетики. У нас в стране есть такая структура – АСТ. Как мне объяснили, это биржа электроэнергии. То есть туда электричество входит по 60 копеек, а оттуда выходит по 3-50. Что там внутри с электроэнергией происходит, улучшается она или что, – для всех загадка. Сейчас (по прошествии нескольких лет) тариф вырос до 7 рублей за киловатт. У меня около 6. Я не думаю, что процентное соотношение сильно изменилось. Я думаю, что если убрать непонятную прокладку в виде АСТ, то стоимость электроэнергии реально спустить до 1,5 рубля за киловатт. Кто это может сделать, я не знаю», – отметил Виктор Перелыгин.

Депутат Иван Дынкович напомнил, что уже несколько лет речь идет о том, что Трамвайно-троллейбусному предприятию электроэнергия подается по тарифам для промышленных предприятий. Обращения на федеральный уровень остаются без ответа, но попытки прекращать не стоит – можно еще раз выйти с инициативой о снижении тарифа. Причем не только для промышленности, но и для электротранспорта.

Одним из решений стало привлечение альтернативных поставщиков электроэнергии. Уже несколько предприятий Орловской области пошли по пути закупки собственных газовых генераторов и производства электроэнергии самостоятельно. Другое дело, что излишки электричества таким производителям продать пока очень проблематично. Из-за этого развитие альтернативной генерации идет с большим скрипом, – отметили участники круглого стола.

И вишенкой на торте стала история с подключением к электросетям. Один из руководителей заводов рассказал, что некоторые предприятия подключены к сетям не напрямую, а через небольшие «конторки», которые взяли подстанции в аренду. И в итоге над заводами нависла угроза отключения от электроэнергии и полной остановки производства. Конкретно – один из заводов реально остановили в конце декабря. Возникла угроза заморозки и полного выхода из строя оборудования. В ручном режиме ситуацию накануне нового года удалось решить. Но лучше такого не допускать в принципе. Выходом могло бы стать подключение к сетям в обход частных подстанций. Но там цена просто неподъемная. Поэтому участники круглого стола также попросили депутатов обратиться в федеральный центр с предложением о снижении платы за подключение. Так, в качестве примера была названа «цена вопроса» подключения завода – порядка 150 миллионов. И это при том, что завод работает не в полную нагрузку! Если предприятие выйдет на полные мощности, то цена вырастет еще. Кстати, коллегу поддержал руководитель соседнего предприятия, которое работает тоже на Новосильском шоссе. Ему как раз удалось решить вопрос с подключением. Но, чтобы подключиться, минуя упомянутую выше частную подстанцию, заводу пришлось ждать ТРИ года и заплатить колоссальную сумму!

Растет давление на предприятия и в виде ужесточающихся требований к воде. Плата за негативное воздействие на окружающую среду растет – и растет как на дрожжах. А заводы из-за этого не могут ни закупать новое оборудование, ни приобретать новые технологии! Может быть, пора ослабить удавку на шее промышленных предприятий? – задались риторическим вопросом директора.

Что ждет моногорода?

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все выступления за круглым столом были такими беспросветно пессимистическими. Так, например, коснулись в ходе круглого стола такой проблемы, как дальнейшее развитие моногородов. В Орловской области это очень актуально для Мценска, который как раз и был еще до санкций включен в федеральный проект развития моногородов. Поводом послужило наличие в городе всего двух крупных предприятий – МЛЗ и «Коммаш». Мценск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). По условиям этого статуса предприятия города получили возможность применения широкого спектра экономических льгот. При этом программа исключала возможность предоставления льгот двум самым крупным заводам. Руководство этих заводов обратилось к областным депутатам с просьбой рассмотреть возможность выхода на федеральный уровень, чтобы снять наложенные ограничения на два градообразующих предприятия. За счет этого в Мценске уже наметился значительный переток кадров, и в дальнейшем этот переток только усилится, – отметили в письме, которое зачитали депутатам.

Как ответил Новиков, областные власти уже направили обращение в Минпромторг с просьбой о включении этих предприятий в перечень системообразующих. Так как оба завода очень важны для региона. Рассмотрение предложения должно пройти несколько этапов. На какой стадии сейчас орловская заявка, не уточнили, но пример других регионов показывает, что подобные запросы обычно получают положительное решение.

«Платон» может потерпеть?

Одно из прозвучавших за круглым столом предложений касалось сборов, которые платят большегрузы за проезд по платным дорогам (так называемый «Платон»). Можно ли пересмотреть размер установленных сборов? – поинтересовались участники встречи. Кроме того, предлагалось пересмотреть в сторону понижения транспортные налоги для большегрузов и автобусов. Если в отношении первых уменьшение налогов скажется на конечной цене товара, которая сейчас устремилась в небеса, то применительно к автобусам речь идет о жизни и безопасности пассажиров. Автобусы обязаны не допускать износа протекторов, а на рынке покрышек доля импорта очень значительная. По «Платону» была информация, что плата будет пересмотрена. Остальные обращения обещали рассмотреть.

Также в ходе круглого стола руководители предприятий попросили депутатов рассмотреть возможность пересмотреть в сторону снижения налог на имущество или вообще ввести на него мораторий хотя бы на несколько лет. Тогда освободившиеся средства предприятия могли бы направить на закупку нового оборудования, на обновление и совершенствование технологий. Ведь в отличие от банков, которые то ли дадут льготный кредит, то ли не дадут, эта мера поддержки на 100% сработает. Площади, на которых размещены производственные цеха, очень большие. Поэтому и суммы поддержки могут оказаться очень существенными для промышленности, – отметили участники круглого стола.

Сергей Миляхин