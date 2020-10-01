Работающие орловцы 65 лет и старше проведут октябрь на больничном

По информации Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, работающие орловцы старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут оформить очередной электронный больничный лист на период с 1 по 31 октября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Достаточно уведомить о своем решении работодателя любым удобным способом.

Право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализовано в целях недопущения распространения COVID-19.

На очередной больничный работники 65 лет и старше уходят при наличии соответствующего решения главы субъекта. Указом Губернатора Орловской области от 30 сентября 2020 года № 448 сроки самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше дополнены периодами: с 1 по 6 октября, с 7 по 18 октября, с 19 по 31 октября. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Орловское региональное отделение Фонда социального страхования.

Пособие по временной нетрудоспособности придет гражданам напрямую из средств ФСС.

Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания. Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше действует с 6 апреля 2020 года. За весь период реализации ограничительных мероприятий региональное отделение Фонда произвело более 32 тысяч выплат на общую сумму около 235 млн рублей.

По информации официального Портала Орловской области.