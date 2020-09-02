Работающие орловцы старше 65 лет встретят осень в изоляции

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 1 по 30 сентября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования.

На новый больничный работники 65 лет и старше уходят при наличии соответствующего решения главы субъекта. Указом Губернатора Орловской области от 29.08.2020 года № 403 сроки самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше дополнены периодами: с 1 по 6 сентября, с 7 по 20 сентября, с 21 по 30 сентября. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Орловское региональное отделение Фонда социального страхования.

Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания. Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.

Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ напоминает: временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше действует с 6 апреля 2020 года.