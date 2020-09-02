2 сентября 2020



Работающие орловцы старше 65 лет встретят осень в изоляции

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 1 по 30 сентября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет  напрямую из средств Фонда социального страхования.

На новый больничный работники 65 лет и старше уходят при наличии соответствующего решения главы субъекта. Указом Губернатора Орловской области от 29.08.2020 года № 403 сроки самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше дополнены периодами: с 1 по 6 сентября, с 7 по 20 сентября, с 21 по 30 сентября. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Орловское региональное отделение Фонда социального страхования.

Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания. Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.
Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ напоминает: временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше действует с 6 апреля 2020 года.

 

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Опубликовано 02 Сен 2020 в 14:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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