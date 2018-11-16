16 ноября 2018



Работающим орловским пенсионерам нет смысла торопиться с увольнением

В последнее время в Орловской области стала распространяться информация, что, если работающий пенсионер не уволится до конца текущего года, то впоследствии, когда он все-таки решит оставить работу, ему не произведут перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций. Пресс-служба ПФР по Орловской области отметила, что подобные сведения не соответствует действительности.

Вопросом об индексации орловские работающие пенсионеры начали задаваться несколько недель назад. Обращения поступают по телефону, по почте, а также в социальных сетях. Суть вопроса у всех одна: правда ли, что, в связи с принятием нового пенсионного закона, если не уволиться до конца этого года, то потом не получишь никакой индексации, даже после того, как оставишь работу.

Отделение ПФР по Орловской области информирует: Федеральный закон, касающийся изменения пенсионного возраста, от 03.10.2018 г. №350-ФЗ, а также какие-либо другие нормативно-правовые документы не предусматривают ничего нового в порядке индексации пенсий работающим пенсионерам.

Другими словами для работающих пенсионеров осталось все по-прежнему. Их страховые пенсии не подлежат индексации до тех пор, пока они осуществляют трудовую деятельность. Однако, если пенсионер прекращает работу, то страховую пенсию ему пересчитывают с учетом всех индексаций, прошедших во время его работы. Законодательством предусмотрено, что уволившийся пенсионер должен получать пенсию с учетом индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2018 в 17:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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