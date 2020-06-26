Работникам «Гаммы» погасили 10-миллионный долг по зарплате. На подходе новый долг

Прокуратурой области была проведена проверка по факту наличия в регионе задолженности по заработной плате. В итоге выяснилось, что в ОАО «Гамма» сложилась просроченная задолженность по выплате заработной платы за апрель и частично за май 2020 года в размере свыше 10 млн рублей перед 463 работниками. В связи с нарушением трудовых прав граждан прокурором Заводского района в отношении гендиректора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), которое направлено для рассмотрения в мировой суд.

Кроме того, в адрес руководителя предприятия прокурором района внесено представление. В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате в размере более 10 млн рублей погашена. Вместе с тем, в настоящее время на предприятии не завершен расчет по заработной плате за май 2020 года в размере 3,2 млн. руб. перед 169 работниками. В случае невыплаты указанной суммы до 01.07.2020 на предприятии может сформироваться просроченная задолженность по заработной плате.

И.о. прокурора Орловской области Сергей Панкратов встретился с представителями трудового коллектива ОАО «Гамма», разъяснил им нормы законодательства о возможности прокурора обратиться в суд в защиту их трудовых прав. Сергей Панкратов также объявил генеральному директору общества предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, указал ему на необходимость неукоснительного соблюдения прав работников на своевременную оплату труда.