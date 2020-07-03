3 июля 2020



Работникам «Гаммы» полностью погасли долги по зарплате

Как мы уже сообщали, прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию с выплатой зарплаты на фабрике «Гамма». По состоянию на 25.06.2020 года на предприятии не был завершен расчет по заработной плате за май 2020 года в размере 3,2 млн руб., а также не выплачен аванс за июнь 2020 года в размере 1,7 млн рублей.

Ранее прокурором Заводского района г. Орла в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Дело находится на рассмотрении в суде.

В связи с возможным образованием с 1 июля новой задолженности гендиректору объявлено предостережение. В результате принятых мер работникам ОАО «Гамма» выплачено 4,9 млн рублей, в настоящее время на предприятии задолженность по заработной плате отсутствует.

При этом общая сумма погашенной в результате принятия мер прокурорского реагирования задолженности по заработной плате перед работниками указанного предприятия составляет свыше 23 млн. руб., восстановлены трудовые права 463 работников.

 

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Опубликовано 03 Июл 2020 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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