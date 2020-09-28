Работникам ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» вернули долги по зарплате

После вмешательства прокуратуры работникам предприятия-банкрота ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» выплатили все долги по зарплате.

К прокурору области обратились работники ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», признанного банкротом в 2018 году, по поводу задолженности по зарплате. 227 работников предприятия своевременно не получили заработную плату, общая сумма долга составила более 2,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ранее по постановлению прокуратуры генеральный директор ОАО был оштрафован за невыплату в заработной платы установленный срок. В интересах работников прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые суд удовлетворил.

По поручению главы регионального надзорного ведомства были приняты дополнительные меры надзорного характера по восстановлению трудовых прав граждан. В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.