Работникам орловского мелькомбината выплачена вся задолженность по зарплате

В ходе расследования уголовного дела полностью выплачена задолженность по заработной плате работникам ЗАО «Орловский мелькомбинат», информирует СУ СК по Орловской области. Расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы 105 работникам ЗАО окончено.

В рамках уголовного дела были проведены необходимые следственные действия: допрошены должностные лица, работники предприятия; изъяты и изучены документы финансово-хозяйственной деятельности организации; проведены соответствующие исследования и иные следственные действия.

Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий полностью возмещен ущерб – погашена задолженность по заработной плате перед 105 работниками предприятия на общую сумму более 7,2 миллиона рублей.

Уголовное дело прекращено в соответствии с действующим законодательством.