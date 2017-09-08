Работникам «Спецавтобазы» погасили часть долгов по зарплате

Прокуратура Железнодорожного района Орла проверила оплату труда в МУП «Спецавтобаза». Было установлено, что в нарушение требований трудового законодательства на предприятии не соблюдали сроки выплаты зарплаты, и в итоге набрали долгов перед работниками на общую сумму более 3 млн 900 тысяч рублей. Прокуратурой района материалы проверки с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении направлены в суд.

Постановлением мирового судьи директор МУП «Спецавтобазы» признан виновным в нарушении трудового законодательства, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В настоящее время размер задолженности по заработной плате на предприятии сократился до 1 млн 300 тысяч рублей. Ситуация с выплатой заработной платы в МУПе находится на контроле прокурора района.