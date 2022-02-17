17 февраля 2022



Работникам завода-банкрота «Дормаш» вернули зарплату

После вмешательства прокуратуры работникам предприятия-банкрота выплачена задолженность по заработной плате на сумму 8,6 млн рублей.

Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения трудовых прав работников предприятия-банкрота ЗАО «Дормаш».

Было установлено, что 439 работникам завода не выплатили заработную плату на общую сумму 8,6 млн рублей.

По фактам нарушений прокуратура приняла комплекс мер реагирования: руководителю организации внесены представления, в пользу работников предъявлены исковые заявления о взыскании причитающихся им сумм.

Вопрос восстановления трудовых прав граждан неоднократно рассматривался на заседаниях рабочей группы и межведомственных совещаниях.

При координации прокуратуры в отношении арбитражного управляющего предприятия-банкрота и еще трёх злоумышленников возбуждено уголовное дело, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).  В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении Заводского районного суда г. Орла.

На постоянном контроле прокуратуры находился вопрос реализации конкурсной массы предприятия-банкрота и распределения полученных денежных средств на погашение задолженности по заработной плате.

В результате принятых мер прокурорского реагирования, а также совместной работы прокуратуры и органов исполнительной власти региона, депутатского корпуса задолженность перед работниками предприятия полностью погашена, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

 

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Опубликовано 17 Фев 2022 в 15:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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