Работники «ТелекомСтройСервиса» полгода не могли получить свою заработную плату

Прокуратурой Орловского района по обращению работников ООО «ТелекомСтройСервис» в марте 2017 года проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения трудового законодательства. В частности, установлено, что 22 работникам предприятия в период с августа 2016 по январь 2017 своевременно не выплачивалась заработная плата. В результате задолженность составила более 600 тысяч рублей.

Прокурор района внес директору ООО «ТелекомСтройСервис» представление. Также юридическое лицо ООО ТелекомСтройСервис» оштрафовано на 30 тыс. руб. В интересах работников предприятия прокуратурой района в суд направлены заявления о взыскании заработной платы. Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.