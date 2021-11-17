17 ноября 2021



Работники ТТП записали водеообращение к губернатору

Коллектив «Трамвайно-троллейбусного предприятия» записал обращение к губернатору Орловской области и его профильному заместителю Владимиру Ивановскому. Работники рассказали о бедственном положении организации и предложили конкретные меры по его спасению.

«Сейчас на предприятии почти 100%-ый износ электротранспорта — трамваев и троллейбусов и сильный износ автобусов. Страховки на транспортные средства не продлены. Поэтому на линию сейчас выходит существенно меньше единиц. Средства на запчасти и поддержку технического состояния автопарка до сих пор не выделяются. Многие люди вынуждены сидеть дома без зарплаты. После ухода ген. директора Коровина долг предприятия вырос в 4 раза! Рабочие очень надеются что хотя бы в этот раз их услышат и реакция властей будет не только на словах, но и на деле» , — сообщает группа «ДТП Орел и автохамы».

 

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Опубликовано 17 Ноя 2021 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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