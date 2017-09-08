Работников «ПАТП-1» предупредили о сокращении

Конкурсный управляющий муниципального предприятия «ПАТП-1» объявил о роспуске штата сотрудников со 2 февраля, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Начальник управления муниципального имущества и земплепользования Максим Лобов пояснил, что для того, чтобы вывести «ПАТП-1» из процедуры банкротства, необходима финансовая поддержка в размере 62 млн рублей. Эти средства позволят передать конкурсное производство в администрацию города Орла. Официальное письмо с просьбой о предоставлении субсидии направлено в правительство Орловской области.

Напомним, с 8 ноября 2017 года на «ПАТП-1» введена процедура конкурсного производства. Кредиторская задолженность составляет порядка 63 млн рублей, а ежемесячный убыток — около одного миллиона рублей. Конкурсный управляющий принял решение о прекращении деятельности предприятия с 15 января 2018 года. На январской сессии горсовета было озвучено предложение — передать автобусы из «ПАТП» в «ТТП» в аренду, а также перевести персонал на работу в «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Против такого решения выступил директор ТТП Александр Коровин, обосновав это существенными различиями в специфике работы электротранспорта и автобусов.