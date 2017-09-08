Работников «ПАТП-1» предупредили о сокращении

Конкурсный управляющий муниципального предприятия «ПАТП-1» объявил о роспуске штата сотрудников со 2 февраля, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Начальник управления муниципального имущества и земплепользования Максим Лобов пояснил, что для того, чтобы вывести «ПАТП-1» из процедуры банкротства, необходима финансовая поддержка в размере 62 млн рублей. Эти средства позволят передать конкурсное производство в администрацию города Орла. Официальное письмо с просьбой о предоставлении субсидии направлено в правительство Орловской области.

Напомним, с 8 ноября 2017 года на «ПАТП-1» введена процедура конкурсного производства. Кредиторская задолженность составляет порядка 63 млн рублей, а ежемесячный убыток — около одного миллиона рублей. Конкурсный управляющий принял решение о прекращении деятельности предприятия с 15 января 2018 года. На январской сессии горсовета было озвучено предложение — передать автобусы из «ПАТП» в «ТТП» в аренду, а также перевести персонал на работу в «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Против такого решения выступил директор ТТП Александр Коровин, обосновав это существенными различиями в специфике работы электротранспорта и автобусов.

 

Здравствуй, столб
Орловские полицейские подвели итоги операции «Наркоман»
В Орле ожидается первый снег
Опубликовано 31 Янв 2018 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"