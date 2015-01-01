Работу налоговой инспекции можно оценить с помощью QR-анкетирования

ИФНС России по г. Орлу предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ моментальной оценки качества оказания услуг.

Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет отправлять предложения и замечания руководству налогового органа со смартфона. Для сканирования QR-кода необходимо навести камеру мобильного телефона (планшета, карманного компьютера) на изображение кода, который размещен в операционном зале инспекции. После этого на устройство придет ссылка на анкету, при помощи которой можно оценить услугу по пяти критериям:

доступность информации о получении услуги;

комфортность условий в инспекции;

длительность ожидания в очереди;

длительность обслуживания;

вежливость и компетентность сотрудников.

Если необходимое приложение для сканирования QR-кода отсутствует, перейти к анкете можно по ссылке, которая указана на информационном плакате с QR-кодом.

Оставленные оценки и отзывы налогоплательщиков обрабатываются в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать и устранять выявленные недостатки в работе налоговых органов.

ИФНС России по г. Орлу