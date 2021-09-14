14 сентября 2021



Работу школ изменят из-за трехдневных выборов. Но не везде

Работа образовательных организаций Орловской области 17, 18 и 19 сентября будет скорректирована в связи с предстоящими днями голосования. Об этом рассказала руководитель облдепартамента образования Татьяна Крымова.

Если в здании образовательной организации расположен избирательный участок и работает участковая избирательная комиссия (УИК), администрация принимает решение о возможности или невозможности разведения потоков избирателей и детей (использование разных входов, разных холлов и рекреаций).

В случае, если развести потоки нельзя, то 17 и 18 сентября учебно-воспитательный процесс организуется вне школы. Используется инфраструктура города и области (вузы, библиотеки, музеи, театры, парки) для проведения занятий. Организуются мероприятия акции «Вместе всей семьёй».

Если потоки избирателей и обучающихся можно развести или в школе нет УИК, то образовательный процесс будет идти по расписанию в штатном режиме.

 

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Опубликовано 14 Сен 2021 в 16:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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