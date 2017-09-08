Работы по строительству Банного моста в Орле приостановлены до разработки концепции развития прилегающего пространства

Сегодня врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что работы по строительству Банного моста в Орле приостановлены. Ранее проект вызвал серьезную критику со стороны экспертного сообщества, о чем, в частности, писало и наше издание «Зачем Орлу «прачечный» мост?» №37 (485) от 1 ноября 2017 г. В ответ на возражения по поводу конструктивных особенностей моста и его устойчивости к высоким паводкам, Андрей Клычков пояснил, что первоначальный проект уже переработан с учетом поступивших замечаний.

Что касается в целом идеи строительства моста, то речь не идет о том строить или не строить. Как отметил Андрей Клычков, бессмысленно спорить о мосте без обсуждения окружающей территории. Ведь и новая набережная, и два соседних парка (Городской и Детский) и предполагаемый мост – единое целое и в архитектурном, и в планировочном отношении. И, конечно, целесообразно работать со всей этой территорией в целом. Потому что переделывать что-либо после строительства моста будет дороже. Вопрос о возведении моста через Оку должен решаться, когда будет понятно, как на этот мост попасть и куда с него выйдут пешеходы. Подробнее о встрече с руководством города, архитекторами и СМИ, на которой обсуждалось развитие Орла, мы расскажем в нашей газеты.

 

В Орле пройдет акция «Детство без жестокости и слёз»
"Торговые ряды» в Орле ждет комплексный ремонт
Орловским дачникам и огородникам напомнили о пользе люпина
Опубликовано 23 Янв 2018 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"