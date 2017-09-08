Работы по строительству Банного моста в Орле приостановлены до разработки концепции развития прилегающего пространства

Сегодня врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что работы по строительству Банного моста в Орле приостановлены. Ранее проект вызвал серьезную критику со стороны экспертного сообщества, о чем, в частности, писало и наше издание «Зачем Орлу «прачечный» мост?» №37 (485) от 1 ноября 2017 г. В ответ на возражения по поводу конструктивных особенностей моста и его устойчивости к высоким паводкам, Андрей Клычков пояснил, что первоначальный проект уже переработан с учетом поступивших замечаний.

Что касается в целом идеи строительства моста, то речь не идет о том строить или не строить. Как отметил Андрей Клычков, бессмысленно спорить о мосте без обсуждения окружающей территории. Ведь и новая набережная, и два соседних парка (Городской и Детский) и предполагаемый мост – единое целое и в архитектурном, и в планировочном отношении. И, конечно, целесообразно работать со всей этой территорией в целом. Потому что переделывать что-либо после строительства моста будет дороже. Вопрос о возведении моста через Оку должен решаться, когда будет понятно, как на этот мост попасть и куда с него выйдут пешеходы. Подробнее о встрече с руководством города, архитекторами и СМИ, на которой обсуждалось развитие Орла, мы расскажем в нашей газеты.