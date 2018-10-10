Работы в парке «Ботаника» ускорились

На рабочем совещании первый замглавы города Олег Минкин рассказал о ситуации с благоустройством общественных территорий. Так, в парке «Ботаника» подрядчиком ООО «Строительство МонтажРемонт» и субподрядчиком темпы благоустройства ускорены. На объекте ведутся подготовительные работы под устройство асфальтового покрытия. По информации Олега Минкина, при благоприятных погодных условиях подрядчик на текущей неделе начнет укладывать асфальт, а к концу недели планируется завершить работы. Кроме того, на объекте ведется установка 10 светильников, игрового оборудования.

Между тем, как уже сообщало наше издание, благоустройство парка вызвало резкую критику ОНФ. При благоустройстве парка никто из «отцов города» не задал себе простой вопрос — что в конечном счете должно здесь быть? Для какой категории отдыхающих рассчитан парк. Нет долгосрочной концепции развития. Пусть она будет на 3, на 5 лет, но необходимо понимать — для чего это делается в конечном счете? Кто здесь и как будет отдыхать? Насколько комфортно будет отдыхать людям там, где нет ни одного туалета? При этом во время выезда на место представители муниципалитета на полном серьезе показали на близлежащее кафе — мол, мамы с детьми, если что, могут зайти туда! А если в кафе не пустят? А если в парке нет поблизости ни одного кафе? Почему комфортная среда у орловских чиновников вообще не ассоциируется с возможностью простого жителя справить естественные потребности организма? На этот, вопрос, увы, орловцы так и не получат ответа. А после очередного освоения денег в рамках создания «комфортной среды» будут искать кафе поблизости или кусты погуще.