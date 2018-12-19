Рафаил Исламгазин: «Гладко было на бумаге…»

Рассуждения и размышления об обращении с твердыми коммунальными отходами председателя совета многоквартирного дома

№43 (536) от 19 декабря 2018 г.

С приближением 1 января 2019 года в городе Орле активизировалась работа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этот вопрос заслушивался на заседании областного комитета по ЖКХ, в обкоме профсоюзов, в Школе жилищного просвещения. Во всех мероприятиях участвовали представители областного департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и транспорта, а также директор регионального оператора по обработке ТКО «Зеленая роща».

На сегодняшний день имеется пакет нормативных актов:

— федеральные и областные законы;

— постановления правительства Российской Федерации и Орловской области;

— определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО);

— определен порядок печатания и доставки квитанции по оплате услуги по обращению с ТКО.

Все сделано для того, чтобы с 1 января 2019 года начать отъем денег у населения.

Точки зрения чиновников и населения во многом не совпадают. Функции любого чиновника заключаются в том, чтобы составить бумагу, которая соответствовала бы в основном федеральным нормативным актам. До сих пор чиновник любого ранга не задумывается над тем, как будет реализован этот проект (эта бумага). Высказывание «гладко было на бумаге, но забыли про овраги» актуально и на сегодняшний день.

Попробуем обнаружить те овраги, которые наши орловские чиновники не видят.

ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в результате конкурса. Учредителем «Зеленой рощи» является АО «Корпорация развития Орловской области». По данным сайта Kartoteka.ru, ООО «УК Зеленая роща» зарегистрировано в 2015 году в Орле, уставный капитал 10 тыс. рублей. У компании имеется лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. За 2016 год компания показала нулевые выручку и прибыль.

Вертикальная интеграция коммерческой структуры и чиновников имеет свои положительные и отрицательные стороны. Положительным является то, что органы власти могут управлять деятельностью регионального оператора, однако история России говорит о том, что вертикальная интеграция коммерческой структуры и чиновничества является благоприятной средой для коррупции.

Сайт «Зеленой рощи» абсолютно не информативен. На сайте не размещена информация, предусмотренная постановлением Правительства РФ от 21 июня 2016 г. № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Сайт любого ООО предполагает размещение устава коммерческой организации и существенные условии договоров.

На сайте не удалось найти текста договора, который будет заключен между региональным оператором и потребителями услуги по обращению с ТКО. Отсутствуют такие существенные условия договора, как цена договора и нормативы накопления ТКО, порядок изменения цены договора и норматива накопления, график вывоза ТКО от каждого дома, порядок взаимодействия регионального оператора с управляющими организациями.

На сайте не удалось обнаружить даже областные нормативные акты:

— соглашение между региональным оператором и правительством Орловской области;

— нормативные акты Орловской области по обращению с ТКО;

— результаты «торгов» по определению подрядчиков на вывоз ТКО и другие данные.

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641» сторонами договора по обращения с ТКО являются потребитель и региональный оператор по обращению с ТКО.

Согласно пункту 6 того же постановления региональный оператор в течение месяца со дня наделения его статусом регионального оператора обязан направить всем потребителям по адресу многоквартирного дома или жилого дома предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО и проект такого договора. Региональный оператор в Орловской области определен в апреле 2018 года, споры о правомерности проведения конкурса закончились в августе 2018 года, однако на сегодняшний день потребители не получили от регионального оператора предложение о заключении договора, неизвестны существенные условия договора на оказания услуг по обращению с ТКО:

— нигде не опубликован для ознакомления проект договора;

— неизвестна цена договора, т.к. областная служба по тарифам до сих пор не утвердила тариф на обращение с ТКО;

— неизвестен порядок изменения цены договора и норматива ТКО;

— неизвестен график вывоза ТКО от конкретного многоквартирного дома;

— неизвестны места складирования твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов для каждого дома;

— не решены вопросы взаимодействия управляющих организаций и регионального оператора в отношении зоны ответственности и балансового разграничения;

— нигде не опубликованы тексты соглашения регионального оператора с подрядчиками по вывозу ТКО и управляющими организациями.

Согласно части 1 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ, при управлении многоквартирным домом управляющей организацией или ТСЖ коммунальные услуги предоставляются собственникам помещений в соответствии с заключенными с каждым собственником, действующим от своего имени, договором по оказанию услуг по обращению с ТКО.

Та же статья Жилищного кодекса РФ предусматривает, что порядок подписания договора на оказание услуг по обращению с ТКО обусловлен принятием решения общим собранием собственников помещений решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ. Таким образом, для выполнения законодательства требуется решение общего собрания. Провести собрания невозможно, поскольку неизвестны существенные условия для принятия такого решения.

После появления текста договора на оказание услуг по обращению с ТКО и тарифа требуется полтора месяца для проведения собрания в очно-заочной форме, поэтому к 1 января 2019 года жители никак не могут принять решение о заключении договоров с региональным оператором по обращению с ТКО. Кроме того, в большинстве многоквартирных домов нет ни советов домов, ни домовых комитетов, поэтому в таких домах некому инициировать собрание и проводить голосование.

Когда и как региональный оператор будет исполнять свои обязанности по заключению договоров – неизвестно. В этом календарном году договоры на оказание услуг по обращению с ТКО заключены не будут.

Можно предположить, что у некоторых чиновников возникнет соблазн выставить квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО без заключения договора в отсутствие решения собрания, что приведет к многочисленным обращениям в прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу нарушения прав потребителей.

Законодательство не предусматривает заключение договора на обращение с ТКО совершением конклюгентных действий, когда оплата первой квитанции считается автоматически подписанием текста договора.

Управляющие организации не имеют полномочий на заключение договоров на обращение с ТКО, поскольку не являются стороной договора, не являются потребителем. Согласно части 6.2 статьи 155 ЖК РФ управляющие организации могут выступать только в качестве платежного агента по договору с региональным оператором по обращению с ТКО.

В процессе слушаний выяснилось, что договоры управляющих организаций с операторами по вывозу мусора будут признаны региональным оператором не действующими с 1 января 2019 года. Вызывает большое сомнение способность «Зеленой рощи» за столь короткий промежуток времени заключить новые договоры со всеми операторами по вывозу мусора. С 1 января возможен мусорный коллапс в городе Орле.

Никто до сих пор не озаботился такой проблемой, как принадлежность контейнеров к определенным перевозчикам мусора. У разных перевозчиков разные контейнеры, которые подходят только к определенным типам мусоровозов. Со сменой подрядчиков по перевозке ТКО прежние перевозчики заберут свои контейнеры с контейнерных площадок. Новые подрядчики должны восполнить недостающие контейнеры. Сколько контейнеров не хватает, откуда их взять, пока ещё никто не знает. В многоквартирных домах может возникнуть вопрос о приобретении контейнеров за счет жителей, т.е. к оплате за услугу по обращению с ТКО добавится ещё плата за приобретение контейнеров.

Не урегулирован вопрос о распределении обязанностей, сферы ответственности и платы между региональным оператором и управляющими организациями. В настоящее время жители оплачивают захоронение ТКО в сумме 3,94 рубля с человека, кроме того сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов (КГО) в соответствии с постановлением администрации города Орла № 2801. С 1 января вывоз ТКО и КГО относится к обязанностям регионального оператора, а сбор ТКО и содержание контейнерных площадок остается обязанностью управляющей организации, поэтому требуется внести соответствующие изменения в пункты 2.5.2 и 2.5.3 постановления администрации города Орла №2801.

Вызывает сомнение обоснованность величины норматива накопления ТКО. Пункт 7 постановления Правительства РФ от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» устанавливает, что в целях определения нормативов проводятся замеры отходов. Для этого выбираются участки поселений и городских округов, на территории которых проживают не менее 2 процентов общей численности населения поселения или городского округа – в отношении поселений или городских округов с численностью населения до 300 тыс. человек. Отсюда следует, что в Орле нужно было замерить отходы в домах, где проживает не менее 6 тысяч человек. Что составляет примерно 10 многоквартирных домов. Областной департамент получил нормы накопления от перевозчиков мусора, т.е. от заинтересованных лиц. Перевозчик всегда предоставит завышенные данные. В результате такого «замера» отходов мы получили норматив накопления отходов самый высокий в ЦФО – 2,7 куб. метра на человека в год. В соседних областях норматив накопления ниже. Орел занимает пальму первенства по накоплению ТКО, и смело можно считать наш древний город «мусорной столицей».

В некоторых регионах, где норма накопления была установлена по такой же методике, прокуратура возмутилась и потребовала от региональных властей пересмотреть нормы накопления ТКО. До нас это не дойдет, поскольку орловская прокуратура находится в глубокой спячке.

Не решен вопрос о перерасчете платы за услугу по обращению с ТКО во время отсутствия гражданина.

Пункты 86 – 97 постановления Правительства РФ №354 устанавливают порядок перерасчета размера платы за коммунальные услуги за период временного отсутствия потребителя. В Орле уже встречаются случаи когда управляющие организации отказываются производить перерасчет платы за захоронение отходов, мотивируя тем, что такая услуга в перечне коммунальных услуг отсутствует. Услуга «обращение с ТКО» также отсутствует в перечне услуг, поскольку в то время, когда устанавливался этот перечень, подобной услуги не существовало.

Существует возможность двойной оплаты одной и то же услуги. Норматив на накопление ТКО установлен на человека в месяц. В то же время малые дети ходят в детсад, старшие в школу или институт. Все образовательные учреждения также оплачивают обращение с ТКО по нормативу с каждого ребенка. В детсаду – 0,684 куб. метра, в школе – 0,277 куб. метра на ребенка. Если потребитель целое лето живет на даче, то дачный кооператив оплачивает за каждого члена кооператива по норме накопления 2, 592 куб. метра.

Получается двойная оплата за услугу по обращению с ТКО с человека по месту прописки и по месту пребывания. Каким образом будет производиться перерасчет – никто не задумывался. Создаются условия для того, чтобы потребитель в судебном порядке доказывал свою правоту и факт двойной оплаты.

Необходимо до поступления квитанций на оплату услуги по обращению с ТКО решить этот вопрос.

Необходимо исключить заявительный порядок получения льгот (компенсаций) при оплате услуги по обращению с ТКО. Органы социальной защиты должны получить указания о том, что услуга по обращению с ТКО является такой же коммунальной услугой, как водоснабжение, газоснабжение и другие. Без конкретного указания органы социальной защиты будут отказывать потребителям в назначении компенсации, мотивируя любым предлогом. Предлог найдется.

При установлении размера тарифа на оплату услуг по обращению с ТКО никто не ориентируется на региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения в совокупном доходе семьи. Данные стандарты установлены постановлением правительства Орловской области.

Завышенный размер тарифа на оплату услуг по обращению с ТКО может привести к превышению регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ и к дополнительным расходам областного бюджета на выплату субсидий.

С 1 января возможен не только мусорный коллапс в городе Орле, но и рост социальной напряженности в обществе. Увеличение платы за обращение с ТКО происходит на фоне непопулярного увеличения пенсионного возраста, увеличения НДС, роста коммунальных платежей, связанных с увеличением НДС, ожидаемого увеличения платы за проезд в городском транспорте с 17 до 20 рублей, ежедневного роста цен на продукты питания, повышения акцизов на топливо, на фоне ежегодного стабильного снижения жизненного уровня населения.

Было бы разумным передачу обслуживания многоквартирных домов от управляющих организаций региональному оператору произвести спокойно в рабочее время, а не во время рождественских каникул.

В этой ситуации я предложил бы следующий алгоритм реализации программы по обращению с ТКО:

В декабре провести конкурс операторов по вывозу мусора. С управляющими организациями согласовать графики вывоза мусора с тем, чтобы ни один многоквартирный дом не остался без оператора по вывозу мусора. Практическое внедрение нового порядка обращения с ТКО отложить на время после рождественских каникул.

В декабре 2018 года опубликовать в СМИ и выложить на сайте «Зеленой рощи» текст договора на оказание услуг по обращению с ТКО. В январе 2019 года распечатать и разослать потребителям предложения на подписание договора и текст договора.

Сайт «Зеленой рощи» оформить в соответствии с требованиями нормативных актов до нового года.

Срочно создать рабочую группу губернаторского контроля с широкими полномочиями по контролю и управлению процессом внедрения нового порядка обращения с ТКО. В состав рабочей группы включить представителей регионального оператора по обращению с ТКО, управляющих организаций, операторов по вывозу мусора, общественность в лице членов губернаторского совета по вопросам ЖКХ.

С прокуратурой, жилищной инспекцией и Роспотребнадзором решить вопрос, как действовать в отсутствие решения общего собрания.

С органами социальной защиты решить вопрос о порядке предоставления компенсаций.

С управляющими организациями и региональным оператором решить вопрос перерасчета платы за услугу обращения с ТКО за период временного отсутствия и исключить возможность двойной оплаты за ТКО по месту жительства и по месту учебы.

Городскому совету внести изменения в постановление городской администрации в целях исключения двойной оплаты за вывоз ТКО.

Размышлял Исламгазин Рафаил Лутфейевич