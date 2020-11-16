Ранее судимый орловец похитил в супермаркете 11 банок кофе

Подозреваемый в краже орловец задержан сотрудниками Росгвардии.

Инцидент произошел в сетевом магазине на ул. Блынского в Северном районе г.Орла. Сотрудники магазина заметили, что молодой человек попытался пронести товар мимо кассы, и вызвали охрану.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина скрыл от оплаты на кассовой зоне 11 банок кофе на общую сумму более 5000 рублей.

Злоумышленника задержали на выходе из магазина и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, ранее житель Орла 1992 года рождения неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.