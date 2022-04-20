Раскопали, бросили, ушли

№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

Житель Северного района Орла Игорь Пахомов опубликовал в группе «Наш Северный/ Микрон Орел» в соцсети Вконтакте видеозапись, сделанную 14 апреля на опушке Медведевского леса, где вот уже почти два года на месте бывшего футбольного стадиона красуются горы глины и огромные лужи.

«Медведевский лес, Северный район, — обозначил координаты съемки автор видео. – Это детская площадка, вроде бы все хорошо, все замечательно. В свое время Андрей Евгеньевич Клычков, губернатор Орловской области, очень восхищался ремонтом этого места, по-моему, даже приезжал сам сюда, когда открывали… Но вот немножечко в сторону – это был стадион, где дети, взрослые занимались спортом, футболом, бегали здесь. И два года назад здесь решили тоже сделать ремонт так называемый. И на протяжении двух лет – вот это всё…

Я как житель Северного района хотел бы поинтересоваться у Парахина, мэра Орла, у Андрея Евгеньевича, губернатора Орловской области, у главы администрации Северного района: неужели вы слепые, два года не видите этого бардака, не считая мусорок, которые уже завалили, и никто ничего не убирает? Вот, пожалуйста, во что превратили: два года эти кучи, этот сдвинутый грунт. Обещали, что в скором времени будет новый стадион, новые площадки на этот месте… Был здесь забор, но забор мародеры унесли, на металл, наверное, сетку сдали… Не только я, но и, наверное, все жители Северного района слезно попросят вас обратить внимание на этот бардак. Ведь деньги-то были выделены – и где они? Два года!», — с горечью констатирует Игорь Пахомов.

От редакции добавим, что действительно, проект реконструкции стадиона на опушке Медведевского леса с помпой презентовался лично губернатором Клычковым.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на месте бывшего футбольного поля, где с еще советских времен проводились футбольные матчи между командами орловских предприятий и школ, а затем играли в футбол жители окрестных улиц, должно было вестись в 2021 году в рамках национального проекта «Демография». На эти цели федеральный бюджет выделил 38 миллионов рублей. Планировалось, что комплекс будет включать в себя стадион с легкоатлетическими беговыми дорожками на 200 метров, комплекс для занятий пляжными видами спорта, площадки для игры в уличный баскетбол, хоккейный корт, скейт-площадку, турники для занятий воркаутом, уличные тренажеры. Также в планах строительство административного здания с раздевалками. Общая площадь объекта должна была составлять более 12 тысяч кв. метров. Заказчиком и, что характерно, застройщиком, назывался «Орелгосзаказчик».

С момента презентации прошло действительно почти два года, бывший стадион превратился в развороченную гусеницами бульдозеров площадку с кучами земли и огромными лужами, а старые, еще советские металлические трибуны исчезли. Точно так же из официальной повестки городских и областных властей исчезло упоминание о строительстве спорткомплекса на опушке Медведевского леса.

Как совершенно справедливо заметили пользователи соцсети ВКонтакте, оставившие под постом Игоря Пахомова больше 60 комментариев, ни губернатор Клычков, ни мэр Орла Парахин на «крик души» жителей Северного района не отреагировали. Единственным представителем власти, который откликнулся, стал депутат облсовета Евгений Косогов, пообещавший гражданам в ближайшие дни разобраться в проблеме, чтобы принять меры для ее решения. При этом, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и граждане, и депутат готовы обращаться в самые высокие инстанции на федеральном уровне.

Глас народа

Пост Игоря Пахомова вызвал живой отклик жителей Северного района, которые в комментариях рассказали о своих многочисленных проблемах. Процитируем их выборочно, в надежде, что городские власти обратят на них внимание.

Екатерина Баутина

Микрорайон вообще больная тема. Одни мусорки чего стоят. И возле детских садов, и во дворах, и никто ничего не может сделать. Помойка. Администрация Северного района вообще забыла свои обязанности.

Инесса Мишанова

Екатерина, а еще больная тема микрорайона – это ул.Металлургов, 38 и 40,это в 21 веке мы живем, и лачуги стоят. Особенно 38-й дом, на кой они там поставили подпорки, которые уж года 3 стоят, когда кирпич валится….что уж про лес говорить и про поле футбольное – во где дремучий он «лес»….

Леонарда Арт

…И металл попилен и сдан, я о трибуне и горке (на опушке Медведевского леса. – Прим. ред.)

Кристина Зёмина

Действительно, сколько можно смотреть на эти кучи! Зачем разворотили и бросили?! Планируется вроде как благоустройство территории ДК Металлург, и там мы будем годами смотреть на кучи? Могут хоть что-то в нашем городе построить/благоустроить нормально в срок, а не начать и бросить на полпути??!

Елена Жукова

Кристина, не дай Бог начнут благоустраивать!

Светлана Рассамакина

Построенная площадка тоже желает быть лучше и безопаснее для детей. Но, к сожалению, без обращений в прокуратуру ничего не решается. Фотографии с недочетами высылала губернатору, который посоветовал обратиться к мэру, пару отписок – и тишина, на этом всё и закончилось.

Юлия Перелыгина

Да им некогда. Деревья рубить надо

Екатерина Баутина

Весь Орёл сплошная грязь куда не посмотри. Ужас, что мусор нигде не убирают, чего ждут?

Лариса Никишина

В нашем районе вообще ничего нет для досуга детей, да и взрослых тоже. Пора Медведевский лес привести в порядок для круглогодичных занятий спортом и прогулок. Велосипедную дорожку хорошо бы проложить?

Юлия Нефедова

1.Снести всё, что нагородили

2.Начать с нуля под жёстким контролем

Лена Величкина

Лучше бы ничего не трогали!!! А то действительно, раскопали, бросили, трибуны на металл пустили и ушли!!!!!

Игорь Пахомов

Дважды отправлял данный контент губернатору Клычкову А. Е. в личном сообщении. Сообщения открыты, с записями ознакомился, однако от комментариев воздержался. Видимо, средства на строительство спортивной площадки около Медведевского леса уже кем-то поделены давно, и губернатору людям сказать нечего!..