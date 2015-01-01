Раскрыто убийство 49-летнего жителя Орла

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции раскрыто убийство 49-летнего жителя Орла, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 9 мая 2018 года возле дома по ул. Цветаева.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. 46-летний ранее судимый житель Орла сознался в содеянном и рассказал, что совершил убийство потерпевшего в своей квартире в ночь с 24 на 25 апреля 2018 года в ходе конфликта, произошедшего во время распития спиртных напитков, после чего покинул место преступления.

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2018 года подозреваемый вернулся в свою квартиру, обнаружил, что тело потерпевшего разлагается и просто … отнес его на улицу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.