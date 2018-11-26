Раскрыты обстоятельства исчезновения в Орле мужчины и женщины

Сотрудники орловского управления уголовного розыска совместно с коллегами из Тульской области раскрыли убийство тулячки.

Напомним, в начале ноября был объявлен розыск 54-летнего мужчины и 45-летней женщины, которых видели в последний раз на сельскохозяйственной выставке в Орле. Вместе они уехали с выставки на автомобиле «ВАЗ – 21114».

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области отрабатывали несколько версий произошедшего. В целях установления местонахождения мужчины и женщины исследовали их знакомства и связи, опрашивали родственников и возможных очевидцев произошедшего.

23 ноября тульским оперативникам поступила информация, что мужчина может находиться на территории Чернского района. Орловские полицейские прибыли в Тульскую область для проведения совместных розыскных мероприятий. В результате гражданин был задержан полицейскими в одном из частных домов.

Он пояснил, что 3 ноября, находясь в Орле, вступил в конфликт с женщиной, после чего проследовал с ней на автомобиле в Орловский район. На территории кладбища он задушил женщину и спрятал ее тело в кустах. После этого он доехал на автомобиле до лесополосы и сжег его.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.