26 ноября 2018



Раскрыты обстоятельства исчезновения в Орле мужчины и женщины

Сотрудники орловского управления уголовного розыска совместно с коллегами из Тульской области раскрыли убийство тулячки.

Напомним, в начале ноября был объявлен розыск 54-летнего мужчины и 45-летней женщины, которых видели в последний раз на сельскохозяйственной выставке в Орле. Вместе они уехали с выставки на автомобиле «ВАЗ – 21114».

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области отрабатывали несколько версий произошедшего. В целях установления местонахождения мужчины и женщины исследовали их знакомства и связи, опрашивали родственников и возможных очевидцев произошедшего.

23 ноября тульским оперативникам поступила информация, что мужчина может находиться на территории Чернского района. Орловские полицейские прибыли в Тульскую область для проведения совместных розыскных мероприятий. В результате гражданин был задержан полицейскими в одном из частных домов.

Он пояснил, что 3 ноября, находясь в Орле, вступил в конфликт с женщиной, после чего проследовал с ней на автомобиле в Орловский район. На территории кладбища он задушил женщину и спрятал ее тело в кустах. После этого он доехал на автомобиле до лесополосы и сжег его.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует  пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2018 в 11:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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