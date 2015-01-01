Расписание движения пригородных поездов в Орловско-Курском регионе в праздничные дни

С 22 по 26 февраля 2017 года расписание пригородных поездов в Орловско-Курском регионе МЖД изменится.

Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что в предпраздничные и праздничные дни движение пригородных поездов будет организовано следующим образом:

— 22 февраля – расписанием пятницы,

— 23, 24, 25 февраля – расписанием субботы,

— 26 февраля – расписанием воскресенья.

Кроме того, в связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока в предпраздничные и праздничные дни февраля и марта изменится расписание некоторых пригородных поездов.

Так, поезда №6370 и №6371, курсирующие между станциями Льгов и Арбузово, выйдут в рейс 24 февраля, но не будут курсировать 22, 23 февраля и 8 марта.

Поезда №6361/6362 и №6362/6361, курсирующие между городами Курск и Ливны, с 22 по 24 февраля и 8 марта выполнять рейсы не будут.

Электропоезда №6360 и №6361 сообщением Курск — Кшень будут следовать по расписанию 24 февраля, а 22, 23 февраля и 8 марта курсировать не будут;

Электрички №6359 и №6362, выполняющие маршруты между станциями Кшень и Ливны, будут следовать по расписанию 24 февраля, но 22, 23 февраля и 8 марта выведены из расписания.

Пригородные поезда №6506/6505 и №6505/6506, курсирующие между станциями Курск и Колпны, будут выведены из расписания с 22 по 24 февраля и 8 марта.

Изменения также коснутся расписания пригородных поездов Брянского направления №6705 и №6706, курсирующих между Брянском и Орлом, которые выйдут в рейс 23, 24 февраля и 8 марта, а 22 февраля курсировать не будут.