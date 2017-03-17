Расселение орловских зубров продолжается

Первого и третьего марта из национального парка «Орловское полесье» еще четыре зубра «переехали на постоянное место жительства» в Угру (Калужская область). Звери путешествовали на автотранспорте в максимально безопасных для них условиях – лесных гигантов «упаковали» в закрытые транспортировочные клетки особой прочности. Животные благополучно перенесли перевозку и быстро пришли в себя на новом месте, — сообщили в группе «Орловского полесья» в соцсети Фейсбук.

Через несколько месяцев угорские зуброводы выпустят переселенцев на свободу, где они присоединятся к зубрам вольной популяции. Благодаря слаженной работе сотрудников Полесья и Угры все мероприятия по подготовке документации, отлову, погрузке, перевозке и выпуску зубров прошли успешно.

 

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Опубликовано 07 Мар 2017 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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