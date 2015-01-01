Расселение орловских зубров в 2017 году завершено успешно

Март 2017 года оказался для национального парка «Орловское полесье» весьма удачным по сравнению с предыдущими годами в плане расселения зубров. Этому важному мероприятию не смогла помешать даже ранняя и дружная весна.

Вольные зубры Полесья пополнили зубриные семьи Калужского, Брянского и Смоленского регионов. Животные хорошо перенесли перевозку и быстро адаптировались после выпуска из клеток. Благодаря слаженным действиям сотрудников Орловского полесья, Угры, Брянского леса и Смоленского Поозерья, все мероприятия по отлову, погрузке, перевозке и выпуску животных прошли успешно, — сообщили в пресс-службе орловского нацпарка.

Несмотря на разного рода трудности, Орловское полесье успешно продолжает вносить весомый вклад в формирование популяций зубров на других особо охраняемых природных территориях. Благодаря этому неуклонно растут гарантии сохранения зубра в природе.

Фото: Марина Абадонова, Михаил Скобликов, Елена Ситникова

 

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Опубликовано 14 Мар 2017 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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