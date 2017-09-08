Расселение жителей «карточного домика» сдвинулось с мертвой точки

Череду совещаний и встреч сменила реальная работа по расселению из частично обрушившегося дома 68 по наб. Дубровинского. Уже получено 15 заявлений: 14 — на предоставление квартир и одно — на получение компенсационной выплаты. С остальными жителями ведутся консультации. По словам первого замглавы горадминистрации Олега Минкина, вопросы с каждым жителем обсуждаются персонально. Наше издание уже подробно писало об этом: «Карточный домик на набережной: кто виноват и что делать?» №31 (479) от 20 сентября 2017 г.

По сообщению пресс-службы городской администрации, в этом году дом снесен не будет. На рабочем совещании было дано поручение — принять меры по его подготовке к зимнему периоду, в частности, ограничению доступа в пустующие квартиры посторонних лиц. Напомним, в социальных сетях уже появились снимки цыган, которые демонтируют и вывозят батареи центрального отопления из этого дома.

 

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Опубликовано 03 Окт 2017 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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