Расскажем Путину о Потомском

15 июня 2017 года выйдет в эфир ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Вопросы президенту можно задавать уже сейчас – они будут приниматься вплоть до окончания программы.

Традиционная прямая линия с президентом дает россиянам уникальную возможность обратиться непосредственно к главе государства, рассказать о волнующих их проблемах, поднять наиболее острые для граждан вопросы.

Не секрет, что за три года нахождения Вадима Потомского у кормила областной власти, таких проблем и вопросов в Орловской области накопилось очень много. Среди них – провальная инвестиционная политика губернатора и его команды, миллиардные хищения бюджетных средств при строительстве и ремонте юбилейных объектов, коррупция в высших эшелонах областной власти, бездарная кадровая политика, банкротство орловских предприятий, катастрофическое состояние городской среды в областном центре, рост тарифов и налоговых платежей, заказные уголовные дела на оппонентов губернатора, беспрецедентное давление на бизнес. На протяжении этих трех лет «Орловская среда» подробно освещает на своих страницах все эти и многие другие проблемы региона. Публикации нашей газеты получили признание на федеральном уровне: журналисты «Орловской среды» трижды становились лауреатами конкурса фонда «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин. Однако, чтобы добиться реальных изменений в лучшую сторону, мы считаем, необходимо объединить усилия всех неравнодушных жителей Орловской области.

Прямая линия с Владимиром Путиным – хороший шанс донести до руководства страны мнение орловчан о результатах руководства областью губернатором Потомским. Поэтому «Орловская среда» призывает своих читателей направлять обращения на прямую линию и рассказывать о том, что происходит сегодня в регионе. Если таких обращений будет много, нас обязательно услышат!

Не оставайтесь безучастными к судьбе нашей области! Расскажите Путину о Потомском!

Главный редактор

газеты «Орловская среда»

Татьяна Филева

Обратиться на прямую линию можно по телефону 8-800-200-40-40. СМС и ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Задать вопрос можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Обращения также принимаются в социальных сетях «ВКонтакте» (группа vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (группа ok.ru/moskvaputinu), куда можно отправить в том числе и видеоролик с вопросом. Во время эфира будет возможность организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» с помощью приложений «Москва – Путину» и «ОК Live», которые доступны в AppStore и GooglePlay.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 15 июня в 12:00, трансляция состоится в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».