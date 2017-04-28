Расскажем Путину о Потомском

 

15 июня 2017 года выйдет в эфир ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Вопросы президенту можно задавать уже сейчас – они будут приниматься вплоть до окончания программы.

Традиционная прямая линия с президентом дает россиянам уникальную возможность обратиться непосредственно к главе государства, рассказать о волнующих их проблемах, поднять наиболее острые для граждан вопросы.

Не секрет, что за три года нахождения Вадима Потомского у кормила областной власти, таких проблем и вопросов в Орловской области накопилось очень много. Среди них – провальная инвестиционная политика губернатора и его команды, миллиардные хищения бюджетных средств при строительстве и ремонте юбилейных объектов, коррупция в высших эшелонах областной власти, бездарная кадровая политика, банкротство орловских предприятий, катастрофическое состояние городской среды в областном центре, рост тарифов и налоговых платежей, заказные уголовные дела на оппонентов губернатора, беспрецедентное давление на бизнес. На протяжении этих трех лет «Орловская среда» подробно освещает на своих страницах все эти и многие другие проблемы региона. Публикации нашей газеты получили признание на федеральном уровне: журналисты «Орловской среды» трижды становились лауреатами конкурса фонда «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин. Однако, чтобы добиться реальных изменений в лучшую сторону, мы считаем, необходимо объединить усилия всех неравнодушных жителей Орловской области.

Прямая линия с Владимиром Путиным – хороший шанс донести до руководства страны мнение орловчан о результатах руководства областью губернатором Потомским. Поэтому «Орловская среда» призывает своих читателей направлять обращения на прямую линию и рассказывать о том, что происходит сегодня в регионе. Если таких обращений будет много, нас обязательно услышат!

Не оставайтесь безучастными к судьбе нашей области! Расскажите Путину о Потомском!

Главный редактор

газеты «Орловская среда»

Татьяна Филева

Обратиться на прямую линию можно по телефону 8-800-200-40-40. СМС и ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Задать вопрос можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Обращения также принимаются в социальных сетях «ВКонтакте» (группа vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (группа ok.ru/moskvaputinu), куда можно отправить в том числе и видеоролик с вопросом. Во время эфира будет возможность организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» с помощью приложений «Москва – Путину» и «ОК Live», которые доступны в AppStore и GooglePlay.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 15 июня в 12:00, трансляция состоится в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

 

Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник
Опубликовано 07 Июн 2017 в 14:48. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 32

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"