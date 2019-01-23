23 января 2019



Расскажи о проблемах орловской медицины

Уважаемые читатели!

«Орловская среда» открывает «горячую линию» по проблемам орловского здравоохранения. Мы неоднократно рассказывали о сложной ситуации, сложившейся в данной сфере в последнее время в результате «реформ», проводимых чиновниками из команды губернатора Клычкова. Поскольку эта тема касается всех и каждого, редакция обращается к жителям области с просьбой помочь журналистам в сборе информации.

Если вы располагаете сведениями о проблемах с лекарственным обеспечением, поставками и функционированием медицинского оборудования, укомплектованностью кадрами, оплатой труда медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Орловской области, просим поделиться этой информацией с редакцией «Орловской среды».

При необходимости анонимность гарантируется.

Контактные данные редакции:

Телефон: 8 (4862) 76-20-60

Электронный адрес: orelsreda@list.ru

Информацию также можно направлять в приемную депутата Рыбакова по электронному адресу: deputatribakov@gmail.com либо оставить сообщение на странице Виталия Рыбакова в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vitaliyrybakov).

 

 

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Опубликовано 23 Янв 2019 в 14:53. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 1

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