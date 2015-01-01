Расследование похищения Сергея Будагова будет координировать Москва

Как сообщают «Орловские новости», главное управление уголовного розыска МВД России направило в Орловскую область представителя для координации действий по расследованию похищения владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова.

Об этом «Орловским новостям» стало известно из собственных источников.

Какие версии рассматривает следствие, оперативно выяснить не удалось.

Напомним, бизнесмена похитили утром 10 июля, когда он ехал в свой офис в Орле. Его машину остановили вооруженные люди, затем они связали водителя и выбросили его из машины в районе Лужковского кладбища. После чего пересадили Будагова в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

По факту похищения человека в СК возбуждено уголовное дело.