Расследование трех взрывов газа в многоквартирном доме в Орле продолжается

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области продолжается предварительное следствие по фактам трех взрывов газа в многоквартирном жилом доме в Советском районе города Орла.

В результате взрывов 14 и 24 августа 2018 года пострадали три человека, которые с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

В ходе проведенных первоначальных следственных действий следователями с привлечением специалистов обследованы коммуникационные сети, расположенные на улице Красноармейской города Орла.

Предварительно установлено, что причиной взрыва стала подземная утечка газа из трубы среднего давления, которая проложена рядом с канализационными коммуникациями. По версии специалистов, газ через канализационный колодец попал в трубу, а затем в квартиры.

За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.