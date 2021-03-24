24 марта 2021



Расследование уголовного дела об убийстве новорожденного взяла на контроль прокуратура области

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела новорожденного ребёнка в г. Ливны, взяла на контроль прокуратура области.

Как сообщает прокуратура Орловской области, на место происшествия выехал Ливенский межрайонный прокурор.

По поручению прокурора области организовано проведение комплекса необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство матерью новорожденного ребёнка).

 

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Опубликовано 24 Мар 2021 в 17:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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