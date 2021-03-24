Расследование уголовного дела об убийстве новорожденного взяла на контроль прокуратура области

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела новорожденного ребёнка в г. Ливны, взяла на контроль прокуратура области.

Как сообщает прокуратура Орловской области, на место происшествия выехал Ливенский межрайонный прокурор.

По поручению прокурора области организовано проведение комплекса необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство матерью новорожденного ребёнка).