Растет число орловцев, покусанных клещами

По состоянию на 04.05.2022 года в 9 муниципальных образованиях Орловской области в медицинские организации обратилось 63 человека, пострадавших от укусов клещами, в том числе 30 детей. В этом сезоне случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

Роспотребнадзор напоминает, что клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется!

В обозримом будущем на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 350 га. С начала сезона активности клещей уже обследовано на наличие паразитов 68,0 га и проведены акарицидные обработки на площади 57,9 га (МБУК «Детский парк» и МАУК «Городской парк культуры и отдыха» в г. Орле, Центральный парк и скверы г.Ливны, территория Кривцовского мемориала в Болховском районе, территории санатория «Дубрава», и территории 3-х летних загородных лагерей).

До сих пор основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита! При посещении территорий, где могут обитать клещи (а это лесопарковые зоны, скверы и парки, загородные дачные участки) отдавайте предпочтение светлой одежде. Это поможет обнаружить прицепившегося клеща как можно раньше (даже при беглом осмотре). Чтобы предотвратить заползание клеща на тело, выходя на природу следует надеть куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку, ворот рубашки плотно застегнуть, верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки заправить в сапоги, гольфы или носки (последние должны быть с плотной резинкой). Желательно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей каждые 15 – 20 минут.

Для обработки одежды можно использовать специальные аэрозольные химические средства – акарицидные (убивающие клещей), репеллентные (отпугивающие клещей) или акарицидно-репеллентные (сочетанного действия). Эти средства необходимо использовать строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии.

Для исключения потенциального риска заражения инфекциями, передающимися клещами, удаленного клеща рекомендуется сдать на исследование в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».