Растительные отходы исключили из ТКО

В Орле назревает новая проблема: согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ, растительные отходы (листва, ветки) не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО). По информации Алексея Козеева, первого заместителя директора УК «Зеленая роща», на сегодняшний день в Орловской области полигонные сортировки отказываются принимать растительный мусор по действующему тарифу. Компании просят оформить этот класс отходов отдельными договорными отношениями.

В целом по ТКО в городе ситуация благоприятная. Юрий Тарасов, глава Железнодорожного района, отметил, что контейнерные площадки убираются оперативно, чего не скажешь о несанкционированных свалках. Несколько актов на ликвидацию таковых территориальное управление уже направило в УК «Зеленая роща».

Алексей Козеев пояснил, что уборка несанкционированных свалок первостепенно возложена на собственника земельного участка. Если в 30-дневный срок он не прореагировал на требование ликвидировать отходы, подключается УК «Зеленая роща».

В Северном районе, по словам заместителя начальника этого территориального управления Вадима Ничипорова, сразу несколько проблем. Во-первых, не все перевозчики убирают за собой прилегающую к контейнерной площадке территорию радиусом 3 м. Во-вторых, о вывозе крупногабаритных отходов (КГО), приходится договариваться в ручном режиме, ведь в Орле по-прежнему не определены места их складирования.

Уборка прилегающих территорий не всегда происходит и в Заводском районе, отметил его глава Юрий Студенников. Кроме того, существует проблема перенакопления резины и растительных отходов. В Советском районе ситуация та же, отметил начальник этого территориального управления Артем Левковский.

Мэр Орла Василий Новикова попросил Алексея Козеева принять во внимание все замечания глав районов. В завершении темы Александр Муромский озвучил жалобу жителей Наугорского шоссе. В этом районе мусор начинают вывозить в 5.00-6.00, что нарушает «закон о тишине». Артем Левковский сообщил проблема по договоренности с УК «Зеленая роща» и перевозчиком решена. Теперь мусоровозы будут приезжать после 7.00.