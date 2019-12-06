Разбойничий Орёл: местных жителей учат защищаться от грабителей

Сотрудники орловской полиции опубликовали ряд рекомендаций, направленных на профилактику грабежей. Только в одном из 4-х районов города (Северном) и только за 11 месяцев зарегистрировано 24 факта открытого хищения чужого имущества.

Чтобы не стать жертвой преступников, полицейские советуют никогда не поворачиваться к подозрительным лицам спиной, не позволять окружать себя посторонним гражданам. Также не стоит передавать свой сотовый телефон незнакомцам, даже под предлогом срочного звонка в скорую помощь, больницу и т.п. На улице лучше не привлекать внимание посторонних лиц к вашим украшениям (в вечернее время их лучше спрятать под одеждой или вообще снять). Не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумочке, лучше положить их во внутренние карманы куртки. При снятии денег со счета в банке или из банкомата будьте бдительны — преступники могут заметить, сколько денег вы забрали и куда положили. Никогда не показывайте публично, особенно в ресторанах, кафе, что имеете при себе много денег. Кроме того, старайтесь не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более не внушающими вам доверие.

Если вы стали жертвой вооруженного нападения, важно:

— не оказывать сопротивление;

— тщательно запомнить приметы преступника;

— незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения;

— указать приметы преступника и описать похищенное имущество.

Если Вы стали свидетелем совершения преступления, незамедлительно звоните в полицию, даже если вы не в полной мере уверены, что совершается противоправное действие.