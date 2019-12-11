11 декабря 2019



“Разбойничья Орловщина”: соцподдержка многодетных только по решению суда

На этой неделе мы уже рассказывали читателям, что областная администрация попыталась в суде откреститься от поддержки многодетных семей. Но не смогла.  И вот в соцсетях появилось еще одно увлекательное сообщение, которое иллюстрирует как на Орловщине заботятся о многодетных семьях. Наша коллега, экс-руководитель пресс-службы Наркоконтроля Надежда Рипинская на своей страничке в Фейсбуке рассказала, что ей отказали в статусе многодетной по странному предлогу.

“Отличные новости накануне Нового года — соцзащита отказала мне в статусе многодетной на основании того, что старшая дочь прописана в Воронеже у своего папы, а в Орле у нее временная регистрация. В прошлые годы ее регистрация никого не волновала — справка из УК и школы подразумевала, что ребёнок фактически живёт в Орле. В этом году, очевидно, что-то изменилось, новый алгоритм пришел из правительства области. При этом работники соцзащиты не сомневаются, что обратившись в суд с их отказом, суд я выиграю. Но почему-то нашей области выгодно решать вопросы именно такими кривыми путями. Подозрения у меня на этот счёт есть, и я их проверю.

Однажды я уже выиграла суд у орловской соцзащиты: тогда мне отказывали в региональном материнском капитале на основании того, что у меня тогда была временная регистрация. Хотя в законе писалось » место жительства «, а не » постоянная регистрация», насколько я помню. Тогда мы прошли аж два суда: справки с работы, мои коллеги (я тогда в правоохранительной структуре работала) в качестве свидетелей (подтверждали, что Рипинская ходила на работу, а не трудилась удаленно из Воронежа), друг журналист, который подтверждал, что видел меня живьем на работе и бывал на организованных мной пресс-конференциях. Справки из садика — дети ходили, подтверждения из детской поликлиники. Соцзащита билась за 100 000 регионального маткапитала, как за собственную почку. Но дело мы выиграли, создав прецедент.

Сейчас речь идёт о льготах по ЖКХ, проезду, школьному питанию. И, если честно, мне они не сильно погоду делают. Но посещение московских и питерских музеев всей семьёй за полцены или даже бесплатно — этим я, друзья, поступиться не могу:)”, — написала Надежда на своей страничке (орфография и пунктуация автора сохранена).

Мы будем следить за развитием событий и обязательно познакомим читателей с решением суда.

P.S. Предупреждая вопросы о заголовке, напомним, что в этом году решением областных властей символом “Нового года” выбран Соловей-Разбойник.

 

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Опубликовано 11 Дек 2019 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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