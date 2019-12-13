13 декабря 2019



“Разбойничья Орловщина”: В Орле здание спортшколы начало разваливаться сразу после ремонта

Депутаты профильного комитета областного совета обратили внимание на состояние спортивной школы олимпийского резерва № 3. Напомним, в 2016-2017 годах в учреждении проходила реконструкция, общая стоимость которой составила порядка 37 млн руб. Подрядчиком выступил ООО «Строй-плюс». В рамках государственного контракта гарантийный срок работ составил 5 лет.

Директор учреждения Вячеслав Новиков рассказал на комитете, что после приёмки и открытия спортшколы было выявлено множество дефектов и недостатков. Но из девяти претензий подрядчик согласился только с тремя из них, ссылаясь на то, что остальные появились в ходе эксплуатации здания. Таким образом, в рамках гарантийных обязательств подрядчик восстановил асфальтобетонную отмостку здания, нарастил ступени наружной эвакуационной лестницы, приступил к замене не кондиционируемых стеклопакетов. К остальным работам ООО «Строй-плюс» не приступил.

Самой большой претензией стало нарушение примыкания кровли к стенам и парапетам, часть из которых осталась без фасадного утепления. Это, в свою очередь, приводит к разрушению стен, их промерзанию, свободному попаданию осадков в виде дождя и снега, появлению грибка, нарушению конструкций здания.

В настоящее время Орелгосзаказчик осуществляет претензионную работу, но, так как подрядчик не желает идти на контакт, исполнение гарантийных обязательств, скорее всего, скоро будет рассматриваться уже в судебном порядке.

Депутаты Олег Кошелев и Эдуард Федотов были возмущены положением дел. А именно: после приёмки прошло почти несколько лет, а обращаться в суд решили только сейчас; к тому же многие из нарушений можно было выявить ещё до приёмки объекта и решить эти проблемы на этапе ремонтных работ.

«Мы надеемся, что до нового года все претензии будут переданы в суд. В противном случае мы снова поднимем этот вопрос на следующем заседании комитета и будем выяснять, почему на объекте всё делается несвоевременно и кому выгодно тянуть время», — резюмировал Олег Кошелев.

 

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Опубликовано 13 Дек 2019 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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