Размышления к информации

№32 (656) от 15 сентября 2021 г.

С самого утра на человека наваливается ком правдивой информации и всевозможных слухов, а, как известно, нет такой правды, которая могла бы соперничать со слухом. Кто-то что-то где-то сказал или кому-то показалось, но в результате рождается вполне себе благообразный слух о том, что «уже изрядно надоевшие клумбы» на Ленинской будут отделывать мрамором вместо разбитого травертина. Странно, что ни одному чиновнику даже в голову не приходит, что это тот случай, когда «хрен редьки не слаще»! Я уже как-то писала о таких замечательных свойствах мрамора, как мягкость и гигроскопичность, которые благополучно приведут «клумбы» к неминуемому разрушению года через три (вспомним Торговые ряды).

Но самое страшное даже не это, а то, что никто во власти по-прежнему не возмущается бездарностью всего так называемого проекта «лучшей улицы мира», и ищут всевозможные способы его узаконить, вместо того, чтобы, устыдившись, очистить, наконец, улицу от такого позора! Ведь всем известно, что, если даже завернуть дерьмо в сусальное золото, оно всё равно останется дерьмом. Неужели столь простую мысль наши чиновники не в состоянии усвоить? Думаю, сегодня никого бы не удивило, если бы кому-то во власти пришла в голову счастливая мысль поставить на госохрану нашу Ленинскую вместе с «гробами» и неповторимыми в своей «гениальности» осыпающимися «росписями» на стенах. Ведь сумели же узаконить новодельный городской парк с фонтаном, насмерть «забыв», что он уже стоял на охране (согласно решению Малого Совета Облсовета от 06.07.1993 №81-7), когда кому-то понадобилось его «обновить».

Как-то мы с мужем решили прогуляться вечером по парку. Весь он был во мраке, кроме фонтана, возле которого тусовалось человек пятнадцать. Под музыку, которую мощно заглушала фальшивая «Виновата ли я», струи выделывали несогласованные кренделя, больше похожие на раскрашенную корейскую лапшу. Мы, не сговариваясь, вспомнили Вроцлав.

Почему-то в славном городе Орле с завидной регулярностью вылетают деньги в трубу. Пятьдесят восемь миллионов рублей с лёгкостью доверили заезжему дилетанту, на которые он «с честью» угробил центральную улицу. Теперь же нашли вполне достойную сумму, уже в сто миллионов рублей, на то, чтобы угробить «Дворянское гнездо». Я нисколько не сомневаюсь, что никто добровольно не одумается! Никто не захочет признать, что для приведения парка в порядок достаточно пяти, в крайнем случае, десяти миллионов – и то, если понадобится замена фонарей и балюстрады. Деревья, кустарники и газоны ста миллионов не стоят. Ах, да! Что же это я? Мы же должны сделать «точку притяжения», выражающуюся в абсолютно стерилизованном ландшафте (шестьдесят процентов которого будет занято золотоносной плиткой), утыканном всякими каруселями, качелями, арт-объектами, тренажерами и ещё кучей ненужных и довольно тупых забав с расположением в водоохранной зоне круглой сцены.

Глупость, кто бы её ни делал, остаётся глупостью. В семидесятые годы советская власть дала разрешение на строительство областной детской больницы на карстовых породах высокого берега реки Орлик в «Дворянском гнезде». Для совершения этого деяния она благословила уничтожение дворянской усадьбы с огромным сиреневым садом. Как известно, сейчас берег благополучно разрушается, корпуса больницы на тяжах. Можно же было сделать выводы, но нет! Теперь уже перестроечная власть водружает девятиэтажный корпус там же, на узкой улице, нарушая все возможные снипы и санпины. Это окончательно уничтожило «Дворянку» как туристическую зону, но тут дружно вспомнили про оставшийся пока не окончательно убитым зелёный участок и решили добить и его.

По какой-то причине наши знатоки принципов благоустройства не подумали, что в больнице не просто лечат детей, но и делают им довольно сложные операции. А теперь, представьте себе, делает хирург операцию, и тут какой-нибудь очередной рок-сокол со всей дури врубает звук (звуком можно убить, если кто не знает), тем самым усложняя работу врачу, но, получается, что жизнь ребёнка не так важна, как шумное развлечение туристов, ведь они приносят самое главное-деньги.

Больница и шумные развлечения – зоны взаимоисключающие!

Прямо скажу, ста миллионов пока ещё хватило бы на реставрацию памятников деревянного зодчества на улице Салтыкова-Щедрина, но где там! Забота о памятниках и людях выразилась в опоясывании строений желтой ленточкой с надписью «опасная зона», обрывки которой через день можно было лицезреть в пыли и грязи на тротуаре. Боюсь, что скоро всю эту «рухлядь», включая дом Лизы Калитиной, снесут и будут временно увековечивать их с ювелирной точностью в виде бирюзовых тортов. Двойная польза – увидел, изучил и съел! Орловское ноу-хау.

Деревья, наверное, тоже будут жить только в бирюзовых пирожных. Пессимистическая мысль эта пришла мне в голову, когда совершенно неожиданно для себя я увидела на Октябрьской улице жуткий, как после бомбёжки, фасад бывшего часового завода, который открылся после уничтожения абсолютно здоровых лип, которые, по утверждению властей, спилили из-за опасной близости к зданию. Кто теперь будет приводить его в порядок, неизвестно, и почему эта близость не была опасной больше пятидесяти лет? И почему заботу о безопасности такого рода строители-плиткоукладчики проявляют «в оперативном режиме», а когда о реально падающих мертвых деревьях сообщают обеспокоенные жители, им говорят, что у комиссии по выпиловке больных деревьев на сегодня нет кворума?

В тот же день меня ожидало ещё одно удивительное событие. На вышеназванной улице только что уложили так полюбившуюся начальству плитку, нисколько не изменив технологию, и с обычным гарантийным сроком в один год (хоть бы кто-нибудь доходчиво мне объяснил, почему на презираемом нами Западе этот срок не меньше двадцати пяти лет?). Так вот, вижу, рабочие дружно выламывают на обочине новую плитку и вставляют в появившиеся дыры металлические стойки. К ужасу своему понимаю, что это они монтируют забор, отделяющий тротуар от проезжей части. Ну, во-первых, почему нельзя было это делать в процессе укладки плитки, а во-вторых, зачем так унижать несчастную улицу кошмарного дизайна и качества ограждениями, которые функционально не нужны? Эти чудо-решетки не спасут пешеходов от машин ввиду их крайней хлипкости, а пешеходов, желающих перебежать улицу в неположенном месте, не остановит никто! Правда, за свою не короткую жизнь ни разу не видела людей, десятками нарушающих правила перехода.

Деньги, потраченные на это безобразие, логичнее было отдать школам для проведения уроков по правилам дорожного движения. И, наконец, хотелось бы знать, за кого нас держат чиновники: за ослов, овец или просто за идиотов? Надо же знать, к какому врачу обращаться!

Мне также жутко хочется понять, научится ли когда-нибудь власть уважать народ? Поймёт ли она, что свои тёплые места занимает временно, и абсолютно неизвестно, как сложится жизнь после… Надо бы ей запомнить три истины: всё уже придумано, новое – это хорошо забытое старое, и ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА!

С уважением ко всем ветвям власти,

гражданка России Людмила ПАРИЦКАЯ