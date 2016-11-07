Разруха за тридцать миллионов

№16 (509) от 16 мая 2018 г.

В канун очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители орловской деревни Овсянниково, глядя на свои «военные», разрушенные после прокладки канализации дороги, недоумевали: кому и по какому праву в этом регионе позволяется варварски распоряжаться государственными миллионами, выделенными на водоотведение целого населенного пункта, и при этом оставаться безнаказанными? Почему кто-то, кто живет на деньги налогоплательщиков, сегодня считает себя вправе откровенно и цинично плевать на людей, лишая их привычной комфортной среды?

Волокита, отписки, несправедливость

Этой истории более двух с половиной лет. С тех пор как областные власти решили «осчастливить» жителей Овсянниково новой канализацией, люди живут в постоянном стрессе: руины, в которые превращены местные дороги, ежедневно напоминают гражданам, за кого их «держат» чиновники.

В конце 2015 года КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключил контракт с победителем электронного аукциона — вологодской компанией ООО «СегментСтрой», которая приступила к строительству сетей водоотведения в Овсянниково.

Стоимость контракта составила 32 миллиона 474 тысячи 179 рублей. Как следует из коллективного письма жителей населенного пункта в прокуратуру в апреле 2018 года, уже в конце декабря 2015 года — то есть в течение месяца — проект был исполнен практически на всю сумму. Акты выполненных работ были подписаны в 2016 году, расчет с подрядной организацией произведен. По настоящее время сеть водоотведения не работает, дорожное полотно разрушено. Тем не менее в марте 2018 года управление градостроительства и архитектуры Орловской области дало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Жители Овсянниково считают, что «произошло крупное хищение денежных средств», о чем и сообщают прокурору области.

Несмотря на многочисленные обращения в прокуратуру, в областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, «Орелгосзаказчик», областное управление госзакупок, региональное управление УМВД, ситуация не меняется. Граждане получают циничные отписки. Более того, их уверяют, что дороги в Овсянниково в порядке.

Устав от волокиты и несправедливости, депутат Платоновского сельского поселения Сергей Воронин от имени жителей деревни Овсянниково обратился к депутату областного совета Виталию Рыбакову. Депутат выехал на место и встретился с жителями.

«У вас прекрасные дороги»

Люди собрались возле разрушенной, залитой водой волейбольной площадки.

Здесь наши дети в волейбол играли, спортом занимались, теперь на этом месте болото, здесь копали экскаватором, разворачивались и в итоге разрушили все, — рассказал Сергей Воронин. — Дороги в деревне тоже разрушили. Даже у дома ветерана Великой Отечественной войны. Когда он умер, мы к дому подойти не могли. Несколько сотен метров несли гроб на себе.

Всё началось, когда тендер на постройку сетей водоотведения выиграла вологодская компания «СегментСтрой». От этой компании приехал один человек — инженер, и здесь начал собирать субподрядные организации, которые менялись одна за одной, и этих компаний было очень много. Кого тут только не было. Складывалось такое впечатление, что люди с работой вообще не знакомы. Почти три года назад начались работы, в течение года их должны были завершить. Мы знаем, что из федерального бюджета поступило более 32 млн рублей, и в течение месяца было освоено тридцать миллионов рублей. Результат вы видите. Вся деревня в разрухе.

Меня это возмущает, потому что у нас 1854 жителя, сотни детей, сотни пожилых людей… — продолжил Воронин. — Чиновники подписывают документы, не выезжая на место, принимают неработающий объект, не выполнив никаких обязательств. Господин Миронов подписал разрешение на ввод в эксплуатацию. Это была имитация работ: приехали — уехали, месяцами мы им потом звонили. Я хочу еще одну историю озвучить: я был на переговорах в декабре 2017 года в «Орелгосзаказчике». Господин Слизовский, заместитель, сидел напротив меня. Я сказал: «Что вы делаете вообще, объясните, будет исправляться ситуация или не будет». Он сказал: «У вас прекрасные дороги». Я говорю: «Хорошо, покажите мне документы, которые подтверждают, что они прекрасные». Он начал мяться. Я сказал: «Давайте так: мы сейчас садимся на машину, едем и смотрим, или пойдем по другому пути: среди 1800 жителей найдем хотя бы одного, кто видит хорошие дороги после того, как вы начали свои работы». У нас нет необоснованных амбиций, мы не требуем супердороги, но ведь дороги до наступления работ у нас были отсыпаны, по договору должны восстановить дорожное покрытие. Слизовский говорит, что якобы отсыпали 840 кубов щебня, куда их отсыпали, мы не знаем, это десять вагонов. Это на тот момент, по договору 1240 кубов должно быть отсыпано. У нас есть информация, что в руководстве «СегментСтроя» — друзья экс-губернатора Потомского. Они этого и не скрывали.



Елена Мартыненко:

Я работаю здесь почтальоном, в последнее время, как канализацию стали вести, вообще пройти нельзя, к некоторым домам когда подходишь, утопаешь даже в резиновых сапогах, дети до самых морозов ходили в сапогах, к домам ни почту не поднести, ни скорая, ни пожарная к некоторым домам просто не проедут. На Лесном переулке, на Рабочем люди сами выходили, расчищали дорогу, чтобы хотя бы проехать к домам.

С почтальоном согласились другие жители:

Такси к нам не приезжают!

Вообще кошмар, а не жизнь стала!

Татьяна Владимировна , пенсионерка:

К нам гости приезжали, мы не могли такси вызвать, чтобы проводить их. Также и с железнодорожного вокзала, если говоришь, что в Овсянниково, ехать сразу отказываются.

Мартыненко:

Мы к этим работникам подходили, разговаривали. Мне бригадир говорит: «Иди и скажи экскаваторщику». Все смеются. На Рабочей улице они стали копать, а там весь грунт насыпной, там парня чуть не прибило. Самого старшего их вызывали, он вообще сказал, у нас дорог никогда не было, ну не самолетах же мы здесь летали!

А потом вот эту яму закапывали сами!

И вода лилась!

Канализация так и не работает!

Олеся Мазалова, многодетная мать:

Детей страшно на улицу отпускать, у меня дочка упала в вырытую яму, дети все время в резиновых сапогах, с коляской не выйти, к собственным домам не подойти!

Воронин:

Были собрания у нас, «СегментСтрой», «Орелгосзаказчик», оттуда приезжал господин Овсянников, приезжал замгенерального директора «СегментСтроя». Началось собрание с того, что он вышел с горстью семечек к пожилым людям, и начал плевать чуть ли не в лицо, я сделал замечание: «Уважаемый, вы общаетесь с людьми, с женщинами». Вы думаете, его что-то смутило? Нет. Он ясно нам дал понять, что ничего здесь восстанавливать не будет, что мы и увидели. Вот результат. Разрешение получено, объект введен.

У нас даже у соседей затопило колодец с водой канализацией.

А если дети заболеют у нас? И что нам делать тогда?

Теряли люки и трубы

Ольга Михайловна Прокошина:

Первая организация приехала, сделала тут что-то, якобы проложила трубы, прошло какое-то время, эту организацию снимают, вторая организация приехала, на этом же месте опять копают. Копали, копали, трубы не нашли, но первая организация ведь положила какие-то трубы? Положили новые трубы, проходит какое-то время, новая организация приезжает, третья, копают и говорят: «А где же трубы?». Две организации клали — не нашли, третья организация положила трубы, накопали и уехали. Положила она — не положила, мы же не стоим, не проверяем.

А у нас вообще люк потеряли, три раза копали!

Поэтому я там чуть не утопла!

А у нас соседская девочка провалилась там!

Воронин:

Возмущает то, что деньги колоссальные были выделены. Объект не работает. У нас много детей, и когда мы отпускаем их в школу, мы не можем быть спокойны. Вот если мы сейчас пройдем по улице Школьной, здесь люк разбит и открыт, глубина порядка двух-трех метров, он наполнен полностью водой, если мы пойдем дальше по улице, там разбитые люки, дороги, страшно отпускать детей!

Лучше бы они не начинали ничего!

Всю деревню превратили ни во что…

Были дороги, нормально ходили, а сейчас только в сапогах…

На Нагорном прокопали ров, только чтобы вода не к домам текла…

Да все горОжи и так залиты!

Нам стыдно в общественном транспорте ездить, выходишь из Овсянниково весь в грязи!

Да нас узнают уже в городе по заляпанным покрышкам!

«Нужно найти этих товарищей или господ!»

Анатолий Викторович Туманов:

Значит так. Какая-то конкретная организация пришла, которую курируют власти, кто-то курирует, кто-то делает, кто-то деньги собирает, здесь кого только не было, но, извините меня, есть кто-то, кто подписывает и сдает в эксплуатацию. Кому? Зачем? Кто подписал? Конкретно этих людей надо найти, это задание власти — найти и заставить их доделать. Дороги восстановить. Как они укладывали трубы? Я не хочу сказать, что я специалист, но так не делают. Но есть кураторы, они-то должны разбираться! Столько навезли песка, сколько навезли щебня, и все ушло, куда — неизвестно. Канализация. Центральная магистраль не работает, весной пошла вода, колодцы все не герметичны, два насоса работали в полную мощность, откачать не могли сточные воды. И сейчас вот нужно найти этих товарищей или господ, с них спросить и заставить их сделать.

Воду отлично провели, быстро и качественно.

Тридцать с лишним миллионов государство дало на канализацию, и их распилили!

Татьяна Георгиевна Воронова:

Нам не дают контролировать строительство, куратору звоню из Госзаказчика, он трубку бросает. Ни к кому не подойти, все бросают трубки! Мы не принимаем такую канализацию, а они приняли, вот о чем речь. 30 с лишним миллионов! Кто-то говорит, что государство во всем виновато, но оно выделило деньги, чтобы сделать водоотведение, только где они?

Начальство отрапортовало, что в Овсянниково все цветет и пахнет!

А, пахнет — да…

Светлана:

Осенью было собрание, все начальство стояло здесь и било себя пяткой в грудь, они нас убеждали, что все будет сделано!

Инвалид-чернобылец:

Возле моего дома разворотили все, вся грязь, паводковые воды были на моем огороде, куда я только не обращался, никому дела нет…

Таисия Васильевна, пенсионерка:

У меня вся глина была на огороде, спасибо, дочь с зятем выгребли, сейчас приедут, опять натворят, мне опять ворочать… Ну что же это делается!..

А нельзя того человека, кто это принял, привести сюда и посмотреть ему в глаза честные? Возле каждого люка хотелось бы постоять с ним!

Воронин:

Я попросил депутата Рыбакова помочь, потому что он едва ли не единственный человек, который не стесняется задавать такие вопросы жесткие. Другие, к кому мы обращались, пока что молчат.

«Круг лиц известен»

Депутат Рыбаков:

По обращению вашего депутата я приехал сюда, вы знаете — это не мой округ. Но вы народ, вы выбрали нас, и мы обязаны отстаивать ваши интересы. За последние три года — это не единственный случай произвола чиновников и тех, кто с ними связан. Я считаю, надо было раньше этот вопрос озвучивать, но никогда не поздно. Сегодня в областной администрации засилье заезжих чиновников, которым нет дела до нужд орловчан. Ситуация в вашей деревне и их отписки — тому подтверждение. Мы все задокументируем, и я обязательно подниму этот вопрос на облсовете, исполнительная власть и прокуратура обязаны с этим безобразием разбираться. Тем более, что круг лиц, который курировал и принимал эту «работу», известен.

По информации «Орловской среды», депутат областного совета Виталий Рыбаков озвучил проблему деревни Овсянниково на апрельской сессии облсовета и передал врио губернатора области Андрею Клычкову соответствующие материалы.

Когда верстался номер

Как сообщил «ОС» депутат Платоновского сельского поселения Сергей Воронин, на днях в Овсянниково побывали сотрудники УБЭП. Как выяснилось, в актах приема-передачи объекта значатся отсыпанные щебнем дороги, восстановленное асфальтовое покрытие центральной улицы, также в Овсянниково якобы уложено более 500 метров бордюра. Комментарии излишни.

Наталья Зарубина

К сведению:

Работы по обустройству сетей водоотведения в Овсянниково велись в соответствии с федеральной целевой программой «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» с целью создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях.

Из переписки с чиновниками

17.11.2016г.

Депутату Платоновского сельского поселения С.Г. Воронину

От областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства

«…приемка выполненных работ осуществляется в рамках действующего законодательства в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Управлением по государственному строительному надзору Орловской области осуществяется строительный надзор за строительством данного объекта. Все дефекты и недостатки, выявляемые заказчиком при приемке работ, подрядчиком устраняются в рабочем порядке. В случае несоответствия объекта проектной документации заказчику Управлением градостроиетельства, архитектуры и землеустройства Орловской области будет отказано в выдаче разрешения на ввоод объекта в эксплуатацию.

Контроль за объемами и качеством выполнения работ осуществялется не только КУ ОО «Орелгосзаказчик», но и соответствующими государственными органами специальной компетенции, в связи счем привлечение и нициативной группы из числа жителей деревни Овсянниково к участию в приемке объекта в эксплуатацию считаю нецелесообразным».

Член правительства области, руководителя департамента К.В. Павлов

Ранее — 08.11.2016 — аналогичный ответ

депутату Платоновского сельского поселения С.Г. Воронину направил

Начальник КУ ОО Орелгосзаказчик» А.В. Гутнов

07.11.2016г.

Руководителям управления госжилинспекции, управления по госстройнадзору, главе администрации Орловского района, депутату Воронину

из прокуратуры Орловского района:

«О результатах проверки и принятых мерах прошу сообщить заявителю в установленные законом сроки.

Заявителю ( депутату Платоновского сельского поселения Воронину — прим. ред.) сообщается для сведения».

Заместитель прокурора района И.А. Фомин

26.04.2017г.

Главе администрации Платоновского сельского поселения М.В. Барбашову

От КУ ОО Орелгосзаказчик»

« …Сообщаю вам, что по заверению подрядчика, работы по восстановлению колодцев и проезжей части улиц в местах прокладки канализации по ул. Пригородной и ул. Рабочей в д. Овсянниково будут выполняться в период с 15 мая по 1 июля 2017 года».

Начальник КУ ОО Орелгосзаказчик» А.А. Васильев.

10.10.2017г.

Официальный портал Орловской области

« В связи с опубликованием изданием «Орловские новости» 10 октября 2017 года материала «В деревне Овсянниково вместо дороги появилось озеро» Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области сообщает следующее.

…По информации КУ ОО «Орелгосзаказчик», в июне текущего года подрядной организацией ООО «СегментСтрой» в рамках гарантийных обязательств выполнены работы по подсыпке щебнем отдельных участков автомобильной дороги, разрушенных в ходе строительства сетей водоотведения в д. Овсянниково.

КУ ОО «Орелгосзаказчик» также сообщено, что на подтопленном земельном участке, указанном на фото, работы по строительству сетей водоотведения не осуществлялись.

… дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения … относится к компетенции органов местного самоуправления.

На основании изложенного в адрес администрации Орловского района направлено обращение о необходимости выполнения мероприятий по отводу ливневых вод с земельного участка, по которому проходит автомобильная дорога в д. Овсянниково».

05.03.2018г.

Кому: КУ ОО Орелгосзаказчик»

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

« Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области в соответствии со ст. 55 Градостроиетльного кодекса РФ разрешает ввод в эксплуатацию построенного линейного объекта

Сети водоотведения в д. Овсянниково Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области.

И.о. Начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области В.С. Миронов