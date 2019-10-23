23 октября 2019



Разрушенные или сгоревшие дома нужно как можно быстрее снять с кадастрового учета

Недвижимость, находящаяся на кадастровом учете, подвергается налогообложению. На каждый объект начисляются суммы для уплаты в бюджет, соответственно при отсутствии информации о происшествии, граждане будут обязаны продолжать платить за » пустое место». От налога на имущество гражданин будет освобожден только в случае снятия объекта недвижимости с кадастрового учета и сведения об этом поступят напрямик в налоговые органы. Лишь после этого налог начисляться больше не будет. Важным фактом является и то, что невозможно станет поставить на учет и новый объект недвижимости или зарегистрировать измененный.

Подтвердить факт утраты объекта имущества должен кадастровый инженер. Он составит акт обследования дома, соберет воедино документы: распоряжение органов местного самоуправления о сносе здания, закрытый ордер на производство работ по сносу здания, акт приемки выполненных работ по договорам подряда на снос, перемещение, переработку и захоронение отходов сноса.

В МФЦ собственнику или его представителю нужно подавать заявление о снятии объекта с государственного кадастрового учета и акт проведенного обследования. Заявление можно подать традиционным способом, лично в МФЦ, а можно прогрессивным. В электронном виде заявление подается через портал Росреестра.

Когда заявителю будет выдана выписка из ЕГРН об отсутствии информации, можно считать процедуру снятия с кадастрового учета завершенной. Чтобы избежать неадекватных расходов в отношении несуществующего, например, дома, специалисты кадастровой палаты советуют не затягивать процедуру снятия с учета объекта недвижимости, а совершить несложные действия и » спать спокойно».

 

Эх, яблочко, куда же ты катишься?
«Орловское Полесье» рассказало о проекте восстановления популяции зубров на фестивале природы
СК инициировал проверку после обращения дольщиков на прямую линию с президентом
Опубликовано 23 Окт 2019 в 16:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"