14 декабря 2021



Разваливающуюся библиотеку Бунина все же починят

Более 17 млн рублей будет выделено из областного бюджета в 2022 году на разработку проектно-сметной документации для ремонта библиотеки имени Бунина в Орле. Об этом рассказала начальник облуправления культуры Наталья Георгиева в ходе онлайн-брифинга.

«Здание библиотеки имени Бунина является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках государственной программы развития Орловской области, а именно по направлению сохранения объектов культурного наследия в бюджете 2022 года предусмотрено 17,5 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации ремонта здания», — рассказала Наталья Георгиева.

В ходе онлайн-брифинга она также ответила на вопросы журналистов, которые касались реализации нацпроекта «Культура» в 2022 году. В частности, на реализацию регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» предусмотрены средства по следующим направлениям:

— создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки им. И. А. Крылова в Орле — 5 млн рублей;
— обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения (6 автоклубов) — 28,1 млн рублей. Такие мобильные центры, или автоклубы, представляют собой автотранспортное средство, которое позволяет проводить любые культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой, доступной для проезда территории;
— техническое оснащение муниципальных музеев — 1,2 млн рублей;
— капитальный ремонт трех сельских домов культуры (в Верховском, Ливенском, Залегощенском районах) — 32,7 млн рублей средств федерального бюджета и средств областного бюджета в размере 3,2 млн рублей;
— двух муниципальных музеев (Ливенского краеведческого музея и Мценского городского краеведческого музея им. Г.Ф. Соловьева — 9 млн рублей).

В ходе брифинга она также рассказала, что в регионе планируется создание мемориала и визит-центра на выявленном объекте культурного наследия «Судбищенская битва 1555 года» (Новодеревеньковский район) после завершения археологических работ, проводимых в связи с культурно-исторической значимостью места битвы. Реализация такого масштабного проекта была поддержана Министром культуры России Ольгой Любимовой во время визита 19 ноября в Орловскую область.

 

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Опубликовано 14 Дек 2021 в 21:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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