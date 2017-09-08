Развитие как разрушение прошлого?

№38 (486) от 8 ноября 2017 г.

Встреча врио губернатора области с местным архитектурным сообществом вызвала неоднозначную общественную реакцию. Во-первых, на встречу были приглашены исключительно дипломированные специалисты и члены Союза Архитекторов. Во-вторых, наблюдатели отметили некоторую однобокость в подаче архитекторами проблематики городской застройки. Мнение градозащитников осталось неуслышанным, а кое-кого из них представители профессионального архитектурного сообщества даже попытались обвинить в том, что те, мол, своими выступлениями мешают развитию города. В связи с этим «Орловская среда» обратилась за комментариями к тем из градозащитников, чья гражданская позиция и реальные действия по защите архитектурного наследия от разрушения и уничтожения наиболее досаждают сторонникам «развития» через разрушение наследия.

В.Панков — член Совета Председателей Союза дизайнеров России:

— Наконец-то члены одного из старейших творческих союзов на Орловщине, мужественно переждавшие трёхлетний потомкинско-вермишяновский гнёт, удостоились широкой аудиенции у первого лица региона. Наши славные зодчие, стоически вынесшие тот унизительный игнор, в котором ещё вчера их держал «Великий и Ужасный» архитектор, на их глазах надругавшийся над нашей Ленинской, приведя её в соответствие со своими представлениями о красивейших улицах мира, встретились с А.Е. Клычковым. Помню, как мы, орловцы, переживали за наших земляков-профессионалов, без шума и пыли задвинутых в сторонку от своих привычных градостроительных дел всё тем же г-ном Вермишяном, созвавшим себе градостроительный совет без них! Как сочувствовали им, когда они летом прошлого года, опять-таки не без участия того же главного зодчего Орловщины, перекрывшего живительный поток заказов в Гражданпроект, остались без зарплат! И как мы облегченно вздохнули, узнав про их, пусть и запоздалый, но всё же бунт, в виде открытого письма Потомскому, Музалевскому и Новикову! Хотя, читая в интернете ехидные комментарии под ним: «всё правильно, но где ж вы были раньше, смельчаки?», немного огорчались …

И потому так важно было всем услышать, что же накопилось в душах и умах этих высоких профи, за годы их «вынужденной эмиграции», что волновало и беспокоило их все эти годы профессионального отсутствия. И вот, оказывается, что первостепенной задачей для вывода Орла из кризиса, в котором тот оказался, необходимо перво-наперво нейтрализовать… градозащитное движение! Причем, желательно, в лице одного человека, которого наши гордо распрямившиеся архитекторы так и не решились назвать по имени. Вот же монстр! Стоит ли удивляться, если даже на куда более профессиональном мероприятии, а именно на слушаниях по Генплану, прошедших летом в мэрии Орла, бывший главный архитектор города начал свое выступление с требования (!) изъять из нового генплана весь том по историко-культурному наследию – за ненадобностью.

Оба главных спикера на встрече, просвещавшие врио губернатора, любят парировать своим оппонентам одним единственным аргументом: «кто вы такие, чтобы судить об этом?». Но, видя уже не в первый раз почти зоологическую ненависть знаменосцев местной архитектуры к историческому наследию, не могу не задаться вопросом, а имеет ли вообще архитектор право называться архитектором, если он полностью отрицает архитектуру, созданную до него его предшественниками? Тем более, ту, которая выдержала испытание временем и признана экспертами Минкульта объектом культурного наследия! Надеюсь, это вполне риторический вопрос. И, наконец, уже знакомое до боли предложение «пройтись по памятникам и посмотреть, что там сохранять, а что снести», не впервой озвученное на официальном уровне, как и прежде, имеет слишком мало общего с законом и потому не может не настораживать законопослушных горожан.

Вадим Невров, координатор регионального общественного движения «Граждане Орла»:

— В следующем году Орёл будет отмечать 200-летие со дня рождения Тургенева. К сожалению, подготовка к данному событию меня пугает: брошен и разрушается последний из домов, напрямую связанный с именем писателя – Дом Лобановых; такая же участь у Дома Лизы Калитиной на Дворянке. Разговоры ведутся только об установке статуи самой Лизы, но не о реставрации дома. За счет бюджета проведена «реставрация по-липецки» дома-музея Лескова. От реального дома осталось ещё меньше, чем до реставрации. Историческую Карачевскую улицу власти отдали на откуп застройщикам. К сожалению, нет не единого проекта по развитию улицы, как и проекта сохранения старинных домов. В результате, скорее всего, мы получим точечную застройку. Ну а про Гостиную, 1 только ленивый не говорит – здесь и само противозаконное решение о сносе исторического комплекса домов, и разрушение старинных подвалов, и бетонирование площадки под предлогом подготовки к стройке. На примере Гостиной, 1 отработана преступная схема «реставрации старинных зданий», а по факту – их уничтожения. И вот на этом фоне выясняется, что не только чиновники, но и наши профессионалы-архитекторы, не стесняясь, выступают за снос памятников ради «развития» центра города. Ну а кому будет интересен город Орёл, если его лишить исторической застройки, которой и так осталось немного? Орёл – это литературная провинция нашей страны. Люди за пределами Орла это знают, и конечно же, приезжают сюда погулять по старым улицам, сходить в литературные музеи, а не бродить между многоэтажками.

Илья Кушелев, градозащитник:

Люди, которые стали спикерами на собрании архитекторов, очень давно работают в своей сфере в нашем городе и занимали в ней очень высокие посты, имея большое влияние, возможности и полномочия на протяжении десятилетий, когда город, можно сказать всецело был в их руках. И облик его сегодня – это в большой степени результат именно их работы. Их ошибки, недостаток вкуса, их отношение к наследию, к городскому пространству – всё это теперь легло шрамами на лицо нашего города. И пенять им нужно только на себя.

Я считаю недопустимым, чтобы человек, осуждённый по уголовным статьям в связи со своей профессиональной деятельностью, до сих пор был вхож во властные структуры, играя на таких форумах роль некоего консультанта.

Фомин много лет был главным архитектором Орла. Сосредоточенные в его руках огромные возможности и большой запас времени для создания в городе гуманистической и современной в подлинном смысле этого слова среды он не сумел использовать. Современная городская среда как раз предполагает сохранение и бережное включение в обновляемое пространство города его архитектурного наследия, которое вовсе не должно обладать непременно качествами архитектурного шедевра – достаточно фактов аутентичности и исторической локальной репрезентативности. Напротив, город стремительно продолжал утрачивать своё лицо. Орёл и его центр стали всё более приобретать черты «пригородов Бомбея». Годы его «главного архитекторства» совпадают со временем уничтожения ряда капитальных реестровых памятников архитектуры. Но время Фомина прошло. Унылая бетонная серость на месте уничтоженной «лучезарной старины» – этим запомнилось орловское строительство тех лет, которое архитектор-краевед К.А. Седойкина не позволяла называть архитектурой, чтобы не оскорблять этого высокого понятия.

«Плач» архитектора Горлова на совещании – это «крокодиловы слёзы». Именно Гражданпроект Горлова незаконно – не имея реставрационной лицензии, получил 6-миллионный тендер на проектирование на театре «Свободное пространство». Результат налицо – уродливость этого «творчества» очевидна даже далёким от архитектуры людям.

Именно Горлов стоит за проектом «Виктория-плаза», предполагавшегося к постройке на месте кинотеатра «Родина», который как раз градозащитникам удалось отбить. Именно фирма Горлова проектировала застройку квартала на 2-й Посадской, без всякого учёта градостроительной ситуации и памятников федерального значения. Именно горловские высотки торчат отовсюду посреди города, уродуя городское пространство и культурные ландшафты с выдающимися памятниками архитектуры. А что таит в себе пресловутый концепт «развитие города» — видно по планшетам на сайте Гражданпректа. Всю красоту старинной архитектуры городского центра хотят закрыть однообразной застройкой микрорайонного типа. Не видят при этом ни красивейшей перспективы Московской улицы в сторону церкви Михаила Архангела, ни тонкой, высокой культуры построек неоклассицизма 1940-х – 50-х – гостиницы «Орёл», «Дома со шпилем» на Московской, 28, ни других прекраснейших панорам, видовых раскрытий и коридоров, которые в целом и определяют градостроительную ситуацию в городе, пространственные связи в нём, формируют город как целое, как единый ансамбль и являются показателем уровня профессионализма и художественного мышления его архитекторов.

Застройкой сплошной стеной испорчены набережные Оки, выключены из архитектурного ансамбля центра Орла красивейшие видовые раскрытия Ахтырско-Никитского храма – этой изящнейшей архитектурной вертикали Орла. Спрашивается, кто авторы всего того строительного хлама, который забил собой один из самых поэтичных и тонких архитектурных пейзажей Центральной России – исторический центр города Орла? На кого жаловались орловские архитекторы на совещании у А. Клычкова? Люди, которые слепы к классической архитектуре прошлого, которые видят в ней только «развалюхи» и «морально устаревшие объекты» — не должны называться высоким именем зодчего.

Призывы к «ревизии списков памятников» – это опасные рецидивы уже не раз предпринимавшихся атак на территории в центре города, занятые старинной застройкой. Эти территории – самые лакомые куски для застройщиков. Не случайно новая атака совпадает со сменой руководства в области – застройщики и проектировщики, терпевшие поражения при прошлых руководителях по разным причинам, в основном из-за несоответствия их интенций законодательству, определённо пытаются взять реванш, создав в новом руководстве своё влиятельное лобби…

Вопросы охраны памятников по закону решают специалисты в этой области. Именно они сформировали списки поставленных под охрану памятников, которые хотели бы «разжаловать» Фомин с Горловым… Не чиновники и не эти архитекторы должны «определять», «что является памятником, а что нет». Для этого есть специалисты и есть закон.