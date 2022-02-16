Развитие территорий на бумаге и на земле

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

На последней сессии областного совета депутаты рассмотрели, как идет проект развития территорий в Орловской области. Вопрос хоть и не входил в основную повестку, вызвал довольно бурную реакцию народных избранников. Что так «зацепило» депутатов в отчете областных чиновников и почему результаты на бумаге очень сильно отличаются от того, что видят орловцы на земле, – в нашем материале.

И жнец, и жрец, и на дуде игрец

Руководитель специально созданного департамента развития территорий Андрей Карпов рассказал, что, в отличие от привычной многим жителям операционной деятельности (где результат всегда повторяется), в проектной работе результаты очень сильно отличаются. Правда, почему так происходит, Андрей Карпов, увы, не пояснил. Но зато отметил, что работа идет сразу по нескольким направлениям. Одно из них очень хорошо знакомо нашим читателям – это развитие «Комфортной городской среды». Мы совсем недавно – в январе 2022-го – подробно писали о том, как реализуется этот проект в материалах «Не комфорта ради» http://orelsreda.ru/ne-komforta-radi/ и «Не комфорта ради – 2» http://orelsreda.ru/ne-komforta-radi-2/ Желающие могут почитать, как выглядят эти проекты глазами аудиторов КСП, на нашем сайте. Естественно, депутатам на сессии была представлена совершенно другая картина. Упор делался на внушительных цифрах, которые удалось привлечь из федерального бюджета.

Второе направление – это развитие проектов по сельскому туризму, привлечение туристов в малые города. Также ведется работа по получению статуса «исторических поселений». Статус исторического поселения позволяет сохранять не только отдельные памятники в конкретном городе или поселке, но и всю историческую застройку, планировочную и объемно-пространственную структуру, композиции и силуэт застройки, городские панорамы, соотношение природного и созданного человеком окружения. В теории это звучит просто прекрасно. Как выглядит на практике сохранение городской панорамы, могут воочию убедиться жители областного центра. Для этого достаточно прийти на смотровую площадку «Дворянского гнезда». Некогда прекрасная панорама низкого берега Орлика напрочь убита двумя высотками, одна из которых для полноты картины превратилась в долгострой. Что теперь показывать туристам со смотровой площадки Дворянского гнезда, совершенно непонятно.

Статус исторического поселения помимо очень сладких «плюшек» несет и массу проблем. В частности, именно вероятные проблемы и послужили основной причиной, почему жители села Сабурово (рядом с которым расположена известная Сабуровская крепость) на публичных слушаниях выступили против присвоения их поселению статуса «историческое». Взвесив все «за» и «против», граждане посчитали, что аргументов против все же гораздо больше, и они существенно ухудшат их жизнь. Но об этом в своем отчете областной чиновник почему-то депутатам не рассказал. Так что всю прелесть нововведения на собственной шкуре теперь испытают жители других населенных пунктов, которые согласились на перемену статуса. Надеемся, мы еще вернемся к этой теме уже с конкретными примерами: какие плюсы получили местные жители и какие проблемы они приобрели в качестве довеска к основному меню.

Отдельно депутатам рассказали о «Бирюзовом кольце» – детище губернатора Клычкова, которое пока до практической реализации не дошло, но уже получило массу наград на различных всероссийских конкурсах и выставках. Кстати, на сайте того самого «кольца» (бирюзовоекольцо.рф) упоминается и Дворянское гнездо, о чем мы написали чуть выше. И Сабуровская крепость. При этом в статье про крепость нет ни слова о том, как туда добраться и где взять гида. На сайте в разделе про Орел нет ни музея Русанова, ни музея-диорамы, ни уникального дендропарка, где собраны деревья с разных концов света. Зато внезапно есть Орловский спис. В статье про спис говорится, что с коллекцией уникальных вышивок можно познакомиться в краеведческом музее. Вот только ни ссылки на сайт музея, ни даже телефонов этого учреждения на сайте «Бирюзового кольца» не приводится. Зато дается масса телефонов орловских служб такси. Странная забота о туристах. Особенно, если учитывать, что от Дворянского гнезда до краеведческого музея можно дойти за 20 минут прогулочным шагом.

Еще один проект, о котором доложил Карпов, – так называемый «Народный бюджет», когда жители сами выступают в качестве спонсоров преобразования своих территорий. Здесь удалось привлечь 16 миллионов рублей. Почему-то выяснилось, что новый департамент отвечает и за проект выполнения наказов избирателей. Здесь Андрей Карпов пожаловался, что не всегда при подаче заявки на включение в программу наказов избирателей учитывается технологическая цепочка прохождения всех необходимых процедур. Зачастую наказы вносятся слишком поздно и не успевают попасть в проект текущего года. Пользуясь случаем, депутатов попросили упорядочить эту работу и пометить для себя «день Х», после которого наказы вносить уже не имеет смысла.

Ученик или учитель?

Также Андрей Карпов поведал про новый проект «Эффективный регион», который охватил десятки органов власти и муниципальных учреждений. Удалось реализовать 32 «бережливых проекта». Основная часть этих проектов была реализована в социально чувствительных сферах: образовании, здравоохранении, соцзащите, ЖКХ. Итогом проектов стало сокращение времени и повышение удобства при взаимодействии населения с органами власти и улучшение комфорта общения. По мнению Карпова, все это влияет на показатель качества жизни орловцев. В области прошел даже специальный форум «Эффективный регион», по итогам которого было создано три региональных образца. Одним из первых стала агрофирма «Мценская». Здесь был внедрен бережливый подход, отметил Карпов. Вице-спикер Михаил Вдовин удивился такому раскладу, поскольку многие депутаты лично знакомы с руководителем агрофирмы «Мценская» Николаем Жерновым, и это предприятие до всяких проектов было в числе лучших орловских сельхозпроизводителей. Так что весьма сомнительно, что руководителя этой агрофирмы пришлось обучать эффективному руководству – он сам уже давно вышел на тот уровень, что может учить, как надо вести дела в такой сложной и рискованной сфере, как сельское хозяйство.

Теория – хорошо, а как на практике?

Депутаты в который раз обратили внимание на то, что хотелось бы видеть участие народных избранников во всех этапах реализации проектов. Начиная от отбора территорий для благоустройства до разработки проектов и, конечно же, приемки уже выполненных работ. Депутат Виталий Рыбаков отметил, что если регион реализует такие дорогостоящие проекты, как строительство новых скверов, парков и мест притяжения туристов, то необходимо думать и о том, кто и за счет чего будет обслуживать новые территории. Увы, новые источники доходов в местных бюджетах не появляются. А новые расходные обязательства по содержанию скверов, парков и фонтанов растут как на дрожжах. Второй момент, который обращает на себя внимание: развитие территорий и привлечение туристов – это, конечно, прекрасно. Но есть и другие проекты. Например, строительство ФАПов. В Дмитровском районе построили два новых ФАПа и повесили на них замки – нет кадров. Если уж речь идет о развитии территорий, то необходимо не забывать и о житейских нуждах простых жителей. Без медицинской помощи, то есть без тех же ФАПов, или без сельских магазинов люди просто вынуждены будут переехать из деревень в райцентры. И что будут осматривать туристы, путешествующие по «бирюзовому кольцу»? Вымершие деревни?

Депутат Евгений Косогов обратил внимание, что проект «Бережливое управление» хорошо бы распространить на орловские МУПы, в частности на орловское ТТП, которое ежемесячно генерирует десятки миллионов рублей убытка. Депутаты просили, чтобы профильный департамент в числе приоритетов занялся повышением эффективности работы Трамвайно-троллейбусного предприятия. Чтобы жители увидели реальный результат использования новых проектов, которые внедряются в регионе. Спикер облсовета Леонид Музалевский вернулся к агрофирме «Мценской» и отметил, что еще до внедрения новых технологий никаких вопросов по этому предприятию не было. Поэтому, если департамент хочет показать, что бережливые технологии реально работают, надо включать в проект не лидеров, а отстающих, например те же МУПы – ТТП или «Спецавтобазу», которые давно нуждаются в улучшении ситуации. Именно на них нужно делать акцент и упор. Более того, депутаты поручили не просто учесть их предложения, но и отчитаться, как внедрили бережливое и эффективное управление, каков достигнутый эффект. А если не внедрили – что этому помешало.

Депутаты отметили и такое несоответствие: с одной стороны, привлечение туристов в путешествия по «бирюзовому кольцу» – это прекрасно. А с другой, что будет, если туристы чуть-чуть отклонятся от маршрута? Какое впечатление на них произведет бедственное положение некоторых сельских школ и детских садов? Например, в Орловском районе в деревне Овсянниково школа расположена в здании 1893 года постройки! И это не немецкий замок из гранитных блоков, построенный на века. Кроме того, школа изначально была рассчитана на 120 учеников, а сейчас в ней обучается 400 человек! И нужно все же приоритеты расставлять правильно – сначала дети, а потом уже туристы.

Поддержали коллеги и предложение о включении депутатов в группы по приемке результатов строительства в рамках программы «Комфортная среда». Число скандалов в этой сфере уже превышает все мыслимые и немыслимые границы. Тем более, как показал опыт последних лет, «эффективные менеджеры» покидают наш регион с завидным постоянством. А местным жителям остается разгребать все то, что «наваяли» пришлые руководители.

Еще одно предложение касалось давно наболевшей темы учета мнения граждан при выборе территорий для благоустройства. Сейчас все происходит через Интернет, но достаточно большое число жителей либо не имеют доступа к глобальной паутине, либо (речь о людях старшего возраста) не могут воспользоваться всеми сервисами. Поэтому депутаты просили учитывать не только электронные голоса, но и подписи жителей, собранные «по старинке» – на бумаге. Депутат Руслан Перелыгин предложил исключить из рейтингового голосования те места и объекты, которые связаны с Великой Отечественной войной. Леонид Музалевский возразил, что таких мест в Орловской области слишком много – практически любой населенный пункт пострадал во время войны, а вот то, что из 27 муниципальных образований пока в работу включилось только 11 – это недоработка. Нужно, чтобы все районы и города включились в проект, – отметил спикер.

Сергей Миляхин